FIS повернула росіян до змагань під нейтральним прапором - Україна привітала рішення

Міжнародна лижна федерація (FIS) спростила процедуру допуску спортсменів з росії та білорусі до міжнародних змагань. Про це передає УНН з посиланням на FIS.

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Як заявили у федерації, було ухвалено рішення щодо умов, за яких спортсменам білоруської та російської спортивної національності буде дозволено брати участь у змаганнях FIS протягом сезону 2026/27.

З огляду на нещодавні рішення Міжнародного олімпійського комітету з цього питання Рада FIS проаналізувала ситуацію та вирішила, що спортсменам і допоміжному персоналу з цих двох країн може бути надано дозвіл на участь у змаганнях FIS за умови підписання ними декларації про нейтралітет, що ґрунтується на наборі принципів, встановлених FIS. Дотримання цих принципів нейтралітету буде постійно контролюватися, а в разі їх порушення передбачаються санкції - заявили у федерації.

У федерації додали, що участь спортсменів обмежується індивідуальними змаганнями та обумовлена тим, що не повинні демонструватися жодні національні символи - такі як прапори, гімни чи форма. Спортсмени також повинні дотримуватися всіх чинних відповідних антидопінгових вимог.

У Федерації лижного спорту України привітали дане рішення.

Впродовж останніх років Федерація лижного спорту України системно працювала над тим, щоб позиція України була почута та врахована на міжнародному рівні. Дякуємо FIS за рішення, яке підтримує принципи нейтральності та сприяє збереженню цілісності й справедливості спорту - заявили у федерації.

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував обмеження з Олімпійського комітету росії, які були запроваджені після того, як ОКР включив до свого складу олімпійські комітети на окупованих територіях України.