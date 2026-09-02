FIS вернула россиян к соревнованиям под нейтральным флагом - Украина приветствовала решение

Международная лыжная федерация (FIS) упростила процедуру допуска спортсменов из россии и беларуси к международным соревнованиям. Об этом передает УНН со ссылкой на FIS.

Детали

Как заявили в федерации, было принято решение относительно условий, при которых спортсменам белорусской и российской спортивной национальности будет разрешено участвовать в соревнованиях FIS в течение сезона 2026/27.

В связи с недавними решениями Международного олимпийского комитета по этому вопросу Совет FIS проанализировал ситуацию и решил, что спортсменам и вспомогательному персоналу из этих двух стран может быть предоставлено разрешение на участие в соревнованиях FIS при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных FIS. Соблюдение этих принципов нейтралитета будет постоянно контролироваться, а в случае их нарушения предусмотрены санкции - заявили в федерации.

В федерации добавили, что участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями и обусловлено тем, что не должны демонстрироваться никакие национальные символы - такие как флаги, гимны или форма. Спортсмены также должны соблюдать все действующие соответствующие антидопинговые требования.

В Федерации лыжного спорта Украины приветствовали данное решение.

В течение последних лет Федерация лыжного спорта Украины системно работала над тем, чтобы позиция Украины была услышана и учтена на международном уровне. Благодарим FIS за решение, которое поддерживает принципы нейтралитета и способствует сохранению целостности и справедливости спорта - заявили в федерации.

Напомним

Международный олимпийский комитет временно отменил ограничения для Олимпийского комитета россии, которые были введены после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты на оккупированных территориях Украины.