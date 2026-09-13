Українські полярники показали, як пінгвіни "літають"

Національний антарктичний науковий центр оприлюднив відео, де показано, як субантарктичні пінгвіни "літають" в океані. Про це повідомляє УНН.

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У дописі зазначається, що ці птахи проводять у воді більшість свого життя. Там вони полюють на криль та рибу, а на сушу виходять для розмноження.

Деякі субантарктичні пінгвіни обирають для цього саме острів Галіндез, де розташований "Вернадський" (українська полярна станція "Академік Вернадський" - ред.). Нині їх тут уже кілька тисяч, а саме відео зняте в акваторії острова, де пінгвіни активно живляться - розповіли полярники.

Нагадаємо

Українські полярники зафіксували рідкісну появу королівського пінгвіна поблизу станції "Вернадський" на острові Бут. Цей вид зазвичай мешкає за тисячі кілометрів, але дослідники побачили його під час обліку пташенят.

Перше пінгвіня народилося на станції "Академік Вернадський" раніше звичайного