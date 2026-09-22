путін готовий зустрітися, щоб покласти край війні в Україні - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін "готовий зустрітися", щоб обговорити припинення війни в Україні, передає УНН.

"Він готовий зустрітися. Він готовий. Він хотів би, щоб війна закінчилася", — сказав президент США під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, якщо чесно з вами, настав час, багато людей гине, а вони цього не хочуть. Але я думаю, що вони обоє хочуть, щоб війна закінчилася", - резюмував Трамп.

Зеленський зустрівся з Трампом на полях Генасамблеї ООН