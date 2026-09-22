путін готовий зустрітися, щоб покласти край війні в Україні - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що володимир путін готовий зустрітися для обговорення завершення війни в Україні. За його словами, цього хочуть обидві сторони.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін "готовий зустрітися", щоб обговорити припинення війни в Україні, передає УНН.
"Він готовий зустрітися. Він готовий. Він хотів би, щоб війна закінчилася", — сказав президент США під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.
"Я думаю, ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, якщо чесно з вами, настав час, багато людей гине, а вони цього не хочуть. Але я думаю, що вони обоє хочуть, щоб війна закінчилася", - резюмував Трамп.
Зеленський зустрівся з Трампом на полях Генасамблеї ООН22.09.26, 20:58 • 888 переглядiв