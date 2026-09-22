Зеленський зустрівся з Трампом на полях Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях ООН із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

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Наразі лідери спілкуються із журналістами. Під час цього спілкування присутні також команди України та США.

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Очікувалось, що лідери України та США зустрінуться сьогодні, 22 вересня, у Нью-Йорку.

Раніше Зеленський підтвердив, що зустріч із Трампом стане однією приблизно з 20 зустрічей, запланованих українською делегацією у Нью-Йорку.

Однією з центральних тем переговорів, за даними західних ЗМІ, стане можливий взаємний мораторій України та росії на удари по енергетичній інфраструктурі. Трамп останніми днями закликав Київ припинити удари по російських НПЗ через ситуацію на світовому паливному ринку.