Зеленский встретился с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях ООН с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

В настоящее время лидеры общаются с журналистами. Во время этого общения также присутствуют команды Украины и США.

Добавим

Ожидалось, что лидеры Украины и США встретятся сегодня, 22 сентября, в Нью-Йорке.

Ранее Зеленский подтвердил, что встреча с Трампом станет одной примерно из 20 встреч, запланированных украинской делегацией в Нью-Йорке.

Одной из центральных тем переговоров, по данным западных СМИ, станет возможный взаимный мораторий Украины и России на удары по энергетической инфраструктуре. Трамп в последние дни призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ из-за ситуации на мировом топливном рынке.