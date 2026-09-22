У Чернігові біля геріатричного пансіонату впав ворожий безпілотник, є пошкодження

Ворожий безпілотник упав у Чернігові біля геріатричного пансіонату, є пошкодження. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

У Чернігові зафіксовано падіння БПЛА. За попередньою інформацією, безпілотник упав у лісовому масиві поблизу геріатричного пансіонату. Є пошкодження - повідомив Брижинський.

За його словами, постраждалих немає.

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