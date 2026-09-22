У Чернігові біля геріатричного пансіонату впав ворожий безпілотник, є пошкодження

$44.710.0351.370.17
ukenru
17:19 • 2994 перегляди
Українка Таня Муіньо стала режисеркою нової рекламної кампанії Apple для iPhone 18 ProVideo
14:58 • 13914 перегляди
ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ
Ексклюзив
13:02 • 19696 перегляди
Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі
12:20 • 29923 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану
22 вересня, 11:11 • 22253 перегляди
Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
Ексклюзив
22 вересня, 10:20 • 39229 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
22 вересня, 09:47 • 24150 перегляди
"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
22 вересня, 09:10 • 20224 перегляди
До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка
22 вересня, 08:27 • 16227 перегляди
Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат
22 вересня, 05:01 • 28178 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
84%
748мм
Популярнi новини
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto22 вересня, 10:08 • 33790 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану22 вересня, 10:27 • 27339 перегляди
Сибіга зробив заяву щодо слів Мадяра, згадавши про "орбанізм" - Будапешт відповів порівнянням з сільським футболом12:05 • 12198 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 17354 перегляди
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 12163 перегляди
Публікації
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 12348 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 17573 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану12:20 • 29923 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
22 вересня, 10:20 • 39229 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto22 вересня, 10:08 • 33983 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозуванняVideo14:01 • 8476 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану22 вересня, 10:27 • 27505 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 37110 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 27663 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 28733 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Financial Times
Дія (сервіс)
Forbes

У Чернігові біля геріатричного пансіонату впав ворожий безпілотник, є пошкодження

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

У Чернігові безпілотник упав у лісовому масиві біля геріатричного пансіонату. Є пошкодження, постраждалих немає.

У Чернігові біля геріатричного пансіонату впав ворожий безпілотник, є пошкодження

Ворожий безпілотник упав у Чернігові біля геріатричного пансіонату, є пошкодження. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

У Чернігові зафіксовано падіння БПЛА. За попередньою інформацією, безпілотник упав у лісовому масиві поблизу геріатричного  пансіонату. Є пошкодження 

- повідомив Брижинський.

За його словами, постраждалих немає.

росія може почати наступ на Чернігів і Суми вже на початку зими - командир "Азова"13.09.26, 23:58 • 19588 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Чернігів