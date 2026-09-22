В Чернигове возле геритрического пансионата упал вражеский беспилотник, есть повреждения
Киев • УНН
В Чернигове беспилотник упал в лесном массиве возле геритрического пансионата. Есть повреждения, пострадавших нет.
Вражеский беспилотник упал в Чернигове возле гериатрического пансионата, есть повреждения. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает УНН.
В Чернигове зафиксировано падение БПЛА. По предварительной информации, беспилотник упал в лесном массиве возле гериатрического пансионата. Есть повреждения
По его словам, пострадавших нет.
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