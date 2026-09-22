В Чернигове возле геритрического пансионата упал вражеский беспилотник, есть повреждения

Вражеский беспилотник упал в Чернигове возле гериатрического пансионата, есть повреждения. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает УНН.

В Чернигове зафиксировано падение БПЛА. По предварительной информации, беспилотник упал в лесном массиве возле гериатрического пансионата. Есть повреждения - сообщил Брыжинский.

По его словам, пострадавших нет.

Россия может начать наступление на Чернигов и Сумы уже в начале зимы — командир «Азова»