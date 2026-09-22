Як покрити дефіцит бюджету України: Зеленський обговорив із прем’єркою Данії можливі рішення

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен фінансову підтримку України. Крім цього, вони поділилися думками щодо санкційної політики Європейського Союзу та розширення оборонної співпраці. Про це глава держави повідомив в своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

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Зеленський на самому початку закцентував, що відповіддю на прагнення росії до ескалації війни має бути посилення санкційного тиску.

Коли росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки. Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди - заявив президент.

Він подякував Данії за підтримку цієї позиції та висловив сподівання, що європейські партнери зберігатимуть єдність і працюватимуть задля настання миру.

Окремою темою розмови стала фінансова стійкість України. Зеленський і Фредеріксен обговорили рішення, які можуть допомогти покрити дефіцит українського бюджету.

Також президент розповів про ситуацію з російськими атаками та українські напрацювання для протидії реактивним "шахедам". Крім того, сторони обговорили спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств.

Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати - підсумував результати ділової зустрічі Зеленський.

Нагадаємо

Раніше стало відомо про те, що Данія виділить Україні 275 млн доларів. Йдеться про 31-й пакет військової допомоги на 275 млн доларів. Кошти спрямують на посилення ППО восени та взимку.