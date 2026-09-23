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У Якутії горіла Нерюнгринська ГРЕС за 5500 км від кордону України

Київ • УНН

 • 4788 перегляди

Пожежа площею 90 кв. м пошкодила обладнання Нерюнгринської ГРЕС у Якутії. Причину займання встановлюють, зовнішнього впливу не зафіксовано.

У Якутії горіла Нерюнгринська ГРЕС за 5500 км від кордону України

У російській Якутії вранці сталася пожежа на Нерюнгринській ГРЕС, розташованій приблизно за 5500 км від державного кордону України. Вогонь пошкодив обладнання електростанції, повідомляє Exilenova+, пише УНН.

Деталі

За даними російських екстрених служб, пожежа охопила площу 90 кв. м. Вогонь пошкодив трансформаторну підстанцію, генератор, технічне обладнання, стінові панелі та кабельні напівповерхи.

До ліквідації пожежі залучили 51 людину та 13 одиниць техніки, зокрема 41 співробітника та 10 одиниць техніки МНС рф.

Причину пожежі встановлюють

За наявними повідомленнями, ознак зовнішнього впливу на Нерюнгринську ГРЕС наразі не зафіксовано. Про причетність диверсійних груп або атаку безпілотників не повідомлялося.

Нерюнгринська ГРЕС розташована на Далекому Сході росії, на значній відстані від українського кордону.

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Степан Гафтко

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