Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертю

Люк Еванс розповів, що Тім Каррі тяжко хворів і майже не міг говорити незадовго до смерті у віці 80 років. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю актора Entertainment Weekly, пише УНН.

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Еванс, який зіграв доктора Френка-Н-Фертера у бродвейській постановці "Шоу жахів Роккі", розповів, що перед смертю Каррі надіслав йому листа. За його словами, актор встиг його отримати та був дуже вдячний.

Я думаю, що він був дуже хворий, коли отримав листа. Йому було дуже важко – сказав Еванс.

Пізніше він дізнався від представника Каррі, що тому вже було складно говорити. Тім Каррі помер 25 серпня у віці 80 років. Причиною смерті назвали ішемічну хворобу серця.

Еванс відчував особливий зв'язок із Каррі

За словами Еванса, він ніколи особисто не зустрічався з Каррі, однак відчував із ним особливий зв'язок через роль Френка-Н-Фертера, яку Каррі свого часу зробив культовою.

Еванс зазначив, що після смерті актора у численних згадках про його кар'єру саме цього персонажа постійно називали однією з найвідоміших його робіт.

Смерть Каррі збіглася із завершенням для Еванса періоду роботи у Нью-Йорку над "Шоу жахів Роккі". Актор назвав це "дивним, прекрасним і трагічним" завершенням свого бродвейського досвіду.

Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі