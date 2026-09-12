Саудівська Аравія після атак зупинила ключовий нафтопровід, який дозволяє обходити заблоковану Ормузьку протоку
Київ • УНН
Після атаки безпілотників Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід "Схід-Захід". Дрони могли запустити з Іраку.
Саудівська Аравія призупинила роботу стратегічного нафтопроводу "Схід-Захід" після атаки безпілотників, унаслідок якої постраждали кілька людей. Про це повідомляє LRT із посиланням на державне агентство SPA, пише УНН.
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Нафтопровід транспортує нафту з Перської затоки до Червоного моря та дозволяє обходити Ормузьку протоку. Після атаки влада вжила заходів безпеки та тимчасово зупинила його роботу.
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Інформації про масштаби можливих пошкоджень наразі немає. Саудівська влада також не повідомила, хто стоїть за атакою.
Дрони могли запустити з Іраку
За даними CNN із посиланням на американських чиновників, дрони атакували насосні станції вздовж нафтопроводу, а запущені вони могли бути з території Іраку. Супутникові знімки зафіксували пожежі, однак невідомо, чи пошкоджений безпосередньо трубопровід.
Нафтопровід "Схід-Захід" має довжину понад 1200 км. Його значення зросло на тлі війни з Іраном та фактичного блокування Ормузької протоки, оскільки Саудівська Аравія використовує цей маршрут для перенаправлення нафти до Червоного моря.
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