Саудовская Аравия после атак остановила ключевой нефтепровод, который позволяет обходить заблокированный Ормузский пролив

Саудовская Аравия приостановила работу стратегического нефтепровода «Восток — Запад» после атаки беспилотников, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает LRT со ссылкой на государственное агентство SPA, пишет УНН.

Детали

Нефтепровод транспортирует нефть из Персидского залива в Красное море и позволяет обходить Ормузский пролив. После атаки власти приняли меры безопасности и временно остановили его работу.

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Информации о масштабах возможных повреждений пока нет. Саудовские власти также не сообщили, кто стоит за атакой.

Дроны могли запустить из Ирака

По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, дроны атаковали насосные станции вдоль нефтепровода, а запущены они могли быть с территории Ирака. Спутниковые снимки зафиксировали пожары, однако неизвестно, поврежден ли непосредственно трубопровод.

Нефтепровод «Восток — Запад» имеет длину более 1200 км. Его значение возросло на фоне войны с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива, поскольку Саудовская Аравия использует этот маршрут для перенаправления нефти в Красное море.

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