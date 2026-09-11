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Более 100 американских военных советников прибыли в Саудовскую Аравию на фоне обострения конфликта с хуситами

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Американские советники помогают Саудовской Аравии координировать удары по хуситам. США предоставляют разведданные, но не участвуют в атаках.

Более 100 американских военных советников прибыли в Саудовскую Аравию на фоне обострения конфликта с хуситами

Более 100 американских военных советников прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы помочь королевству в рамках военной кампании против хуситов в Йемене. Общая численность американского контингента в стране составляет около 200 человек, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Американские военнослужащие работают в составе объединенного командования сил, сформированного на фоне признаков усиления поддержки хуситов со стороны Ирана.

По оценкам США, в Йемене находятся сотни офицеров Корпуса стражей Исламской революции Ирана, которые взаимодействуют с хуситами. Один из американских чиновников предположил, что конечной целью Тегерана и хуситов может быть перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море с Аденским заливом.

Как США помогают Саудовской Аравии

По данным CNN, Вашингтон помог Эр-Рияду использовать систему, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на поле боя. США также предоставляют геопространственные данные для выбора целей во время саудовских ударов по хуситам.

Хуситы захватили Моху, мировые энергетические потоки под угрозой - Reuters10.09.26, 17:25 • 7168 просмотров

В то же время американские военнослужащие непосредственно в ударах не участвуют. США обмениваются с Саудовской Аравией разведывательными данными, однако не осуществляют дозаправку саудовских боевых самолетов и не предоставляют другую оперативную поддержку, которую Вашингтон обеспечивал во время предыдущих боевых действий против хуситов.

Нынешняя американская помощь, по словам источников CNN, сосредоточена прежде всего на координации операций Саудовской Аравии и повышении их эффективности.

Удары хуситов по Саудовской Аравии - 73 раненых, суда в Красном море заблокированы08.09.26, 09:28 • 5057 просмотров

Степан Гафтко

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