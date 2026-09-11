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Понад 100 американських військових радників прибули до Саудівської Аравії на тлі загострення з хуситами

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Американські радники допомагають Саудівській Аравії координувати удари по хуситах. США надають розвіддані, але не беруть участі в атаках.

Понад 100 американських військових радників прибули до Саудівської Аравії на тлі загострення з хуситами

Понад 100 американських військових радників прибули до Саудівської Аравії, щоб допомогти королівству в межах військової кампанії проти хуситів у Ємені. Загальна чисельність американського контингенту в країні становить близько 200 осіб, повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників, пише УНН.

Деталі

Американські військові працюють у складі об'єднаного командування сил, сформованого на тлі ознак посилення підтримки хуситів з боку Ірану.

За оцінками США, у Ємені перебувають сотні офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, які взаємодіють із хуситами. Один з американських чиновників припустив, що кінцевою метою Тегерана та хуситів може бути перекриття Баб-ель-Мандебської протоки, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Як США допомагають Саудівській Аравії

За даними CNN, Вашингтон допоміг Ер-Ріяду використовувати систему, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати ситуацію на полі бою. США також надають геопросторові дані для вибору цілей під час саудівських ударів по хуситах.

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Водночас американські військові безпосередньо в ударах не беруть участі. США обмінюються із Саудівською Аравією розвідувальними даними, однак не здійснюють дозаправлення саудівських бойових літаків і не надають іншої оперативної підтримки, яку Вашингтон забезпечував під час попередніх бойових дій проти хуситів.

Нинішня американська допомога, за словами джерел CNN, зосереджена передусім на координації операцій Саудівської Аравії та підвищенні їхньої ефективності.

Удари хуситів по Саудівській Аравії - 73 поранених, судна у Червоному морі заблоковані08.09.26, 09:28 • 5056 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Червоне море
Вашингтон
Тегеран
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен