Удари хуситів по Саудівській Аравії - 73 поранених, судна у Червоному морі заблоковані
Київ • УНН
Хусити атакували міста та економічні об’єкти Саудівської Аравії, поранивши щонайменше 73 людей. Також вони оголосили блокаду суден у Червоному морі.
Десятки людей отримали поранення в результаті нападу хуситів, яких підтримує Іран, на Саудівську Аравію. В результаті атак було вражено кілька саудівських міст, повідомляє CNN, передає УНН.
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Щонайменше 73 людини, серед яких жінки та діти, отримали поранення. За даними ЗМІ, хусити завдали ударів по "цивільних та економічних об’єктах" у містах Абха, Хаміс-Мушаїт, Джазан і Наджран - усі вони розташовані на заході Саудівської Аравії.
Хусити також оголосили блокаду саудівських суден, що курсують Червоним морем - життєво важливим виходом для експорту нафти королівства, оскільки Іран намагається заблокувати Ормузьку протоку. Крім того, вони нанесли удари по нафтопереробних заводах на узбережжі Червоного моря, що належать саудівському нафтовому гіганту "Арамко".
Окрім атак безпілотників і ракет хуситів, спрямованих проти Саудівської Аравії, останніми тижнями в Ємені спалахнули наземні бої між хуситами та силами, що підтримуються Саудівською Аравією.
Хусити застосовували балістичні ракети та безпілотники під час ударів по порту Мока, який контролюється урядовими силами.
Останні атаки хуситів свідчать про те, що бойовики готові розширити конфлікт, незважаючи на значну мобілізацію саудівських військ поблизу кордону з тими районами Ємену, які утримують бойовики.
Порт Мокха в Ємені зупинив роботу після понад 25 ударів хуситів15.08.26, 22:59 • 5604 перегляди