Зеленський закликав до енергетичного перемир'я, але зауважив Україна відповість, якщо росія "буде робити нам блекаути"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може відповідати на російські атаки, зокрема у разі ударів по енергетичній системі взимку. Водночас він наголосив на необхідності переговорів, енергетичного перемир’я та продовження гуманітарних домовленостей, передає УНН.

Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари. Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш Україна спроможна відповісти росії на будь-яку їхню операцію. росія знає, що якщо вони будуть бити – а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, – росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно - заявив Президент України сказав під час спілкування з Фарідом Закарією під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Також Глава держави заявив, що альтернативою взаємним ударам залишаються переговори, які мають бути спрямовані на завершення війни.

Але є альтернатива, яку Україна завжди підтримувала. Це переговори. Переговорний процес повинен стосуватися закінчення війни. І якщо росія не хоче закінчувати, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком. Розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я, коли захищена енергетика обох країн – наголосив Зеленський.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості гуманітарного треку.

І, безумовно, продовжувати трек обміну військовополоненими й повернення наших цивільних людей, журналістів, інших громадян, які були захоплені, кинуті за ґрати в російській федерації, і також повернення наших українських дітей. Цей гуманітарний трек дуже важливий. Ми повинні рухатись до тристоронньої зустрічі – заявив Президент.

Нагадаємо

росія планує посилити удари по енергетиці України протягом найближчих шести місяців. Серйозні переговори малоймовірні до 2027 року.