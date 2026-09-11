Зеленський закликав до енергетичного перемир'я, але зауважив Україна відповість, якщо росія "буде робити нам блекаути"
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна відповість на удари по енергосистемі взимку. Він закликав до переговорів, енергетичного перемир’я та обмінів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може відповідати на російські атаки, зокрема у разі ударів по енергетичній системі взимку. Водночас він наголосив на необхідності переговорів, енергетичного перемир’я та продовження гуманітарних домовленостей, передає УНН.
Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари. Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш Україна спроможна відповісти росії на будь-яку їхню операцію. росія знає, що якщо вони будуть бити – а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, – росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно
Також Глава держави заявив, що альтернативою взаємним ударам залишаються переговори, які мають бути спрямовані на завершення війни.
Але є альтернатива, яку Україна завжди підтримувала. Це переговори. Переговорний процес повинен стосуватися закінчення війни. І якщо росія не хоче закінчувати, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком. Розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я, коли захищена енергетика обох країн
Крім того, Зеленський наголосив на важливості гуманітарного треку.
І, безумовно, продовжувати трек обміну військовополоненими й повернення наших цивільних людей, журналістів, інших громадян, які були захоплені, кинуті за ґрати в російській федерації, і також повернення наших українських дітей. Цей гуманітарний трек дуже важливий. Ми повинні рухатись до тристоронньої зустрічі
Нагадаємо
росія планує посилити удари по енергетиці України протягом найближчих шести місяців. Серйозні переговори малоймовірні до 2027 року.