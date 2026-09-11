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Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
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Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"

Киев • УНН

 • 3044 просмотра

Зеленский заявил, что Украина ответит на удары по энергосистеме зимой. Он призвал к переговорам, энергетическому перемирию и обменам.

Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может отвечать на российские атаки, в частности в случае ударов по энергетической системе зимой. В то же время он подчеркнул необходимость переговоров, энергетического перемирия и продолжения гуманитарных договоренностей, передает УНН.

Украина научилась находить возможности достойно отвечать на российские удары. Я не сравниваю это с теми гуманитарными катастрофами, которые они сегодня устраивают. Украина такого не делает. Но тем не менее Украина способна ответить России на любую их операцию. Россия знает, что если они будут наносить удары — а они готовятся зимой бить по нашей энергетической системе, — Россия будет получать то же самое. Если они будут устраивать нам блэкауты, мы будем пытаться достойно им ответить 

— заявил Президент Украины во время общения с Фаридом Закарией на встрече Ялтинской европейской стратегии.

Также глава государства заявил, что альтернативой взаимным ударам остаются переговоры, которые должны быть направлены на завершение войны. 

Но есть альтернатива, которую Украина всегда поддерживала. Это переговоры. Переговорный процесс должен касаться окончания войны. И если Россия не хочет заканчивать, то нужно находить подход к партнерам с ее стороны. Если сложно найти, то сегодня по крайней мере нужно двигаться шаг за шагом. Разблокировать Черное море и найти возможность энергетического перемирия, когда энергетика обеих стран защищена 

— подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность гуманитарного трека.

И, безусловно, продолжать трек обмена военнопленными и возвращения наших гражданских лиц, журналистов, других граждан, которые были захвачены, брошены за решетку в Российской Федерации, а также возвращения наших украинских детей. Этот гуманитарный трек очень важен. Мы должны двигаться к трехсторонней встрече 

— заявил Президент.

Напомним

Россия планирует усилить удары по энергетике Украины в течение ближайших шести месяцев. Серьезные переговоры маловероятны до 2027 года. 

Алла Киосак

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