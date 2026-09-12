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росія атакувала Запоріжжя: 2 людини загинули, ще 4 постраждали

Київ • УНН

 • 992 перегляди

У Запоріжжі через російський удар загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Зруйновано будинок, пожежі ліквідовано.

росія атакувала Запоріжжя: 2 людини загинули, ще 4 постраждали

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули 2 людини, ще 4 отримали травми. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок, де виникла пожежа на площі 150 кв. м.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 2 загиблих та постраждалу. Ще на 2 локаціях пошкоджено приватний житловий будинок і господарську споруду, де також виникли займання.

Наразі пожежі ліквідовані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, на місцях ударів працювали всі екстрені служби.

Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людина12.09.26, 02:27 • 16777 переглядiв

Степан Гафтко

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