росія атакувала Запоріжжя: 2 людини загинули, ще 4 постраждали

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули 2 людини, ще 4 отримали травми. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок, де виникла пожежа на площі 150 кв. м.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 2 загиблих та постраждалу. Ще на 2 локаціях пошкоджено приватний житловий будинок і господарську споруду, де також виникли займання.

Наразі пожежі ліквідовані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, на місцях ударів працювали всі екстрені служби.

Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людина