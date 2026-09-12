Генштаб підтвердив ураження комбінату "Тольяттикаучук" у самарській області рф
Київ • УНН
Сили оборони України вдарили по комбінату в Тольятті, спричинивши пожежу. Підприємство виробляє компоненти для ракетного палива.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження комбінату "Тольяттикаучук" у російському тольятті в ніч на 12 вересня. Про це повідомив Генштаб, пише УНН.
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За даними військових, по підприємству в самарській області рф завдали удару підрозділи Сил оборони України. На території комбінату зафіксували влучання, після якого виникла пожежа.
"Тольяттикаучук" спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій і високооктанових добавок до бензину.
Продукцію використовують для ракетного палива
У Генштабі зазначили, що синтетичні каучуки, які виробляє підприємство, зокрема використовують у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
Ступінь завданих підприємству збитків наразі уточнюється. У Генштабі додали, що удари по ключових об'єктах військово-промислового комплексу рф триватимуть.
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