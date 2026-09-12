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Генштаб подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области рф

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату в Тольятти, вызвав пожар. Предприятие производит компоненты для ракетного топлива.

Генштаб подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комбината "Тольяттикаучук" в российском Тольятти в ночь на 12 сентября. Об этом сообщил Генштаб, пишет УНН.

Детали

По данным военных, по предприятию в Самарской области РФ нанесли удар подразделения Сил обороны Украины. На территории комбината зафиксировали попадание, после которого возник пожар.

"Тольяттикаучук" специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину.

Продукцию используют для ракетного топлива

В Генштабе отметили, что синтетические каучуки, которые производит предприятие, в частности используют в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Степень нанесенного предприятию ущерба в настоящее время уточняется. В Генштабе добавили, что удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса РФ будут продолжаться.

Дроны атаковали российский Тольятти: под ударом мог оказаться химзавод12.09.26, 06:26 • 2708 просмотров

Степан Гафтко

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