Генштаб подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области рф
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату в Тольятти, вызвав пожар. Предприятие производит компоненты для ракетного топлива.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комбината "Тольяттикаучук" в российском Тольятти в ночь на 12 сентября. Об этом сообщил Генштаб, пишет УНН.
Детали
По данным военных, по предприятию в Самарской области РФ нанесли удар подразделения Сил обороны Украины. На территории комбината зафиксировали попадание, после которого возник пожар.
"Тольяттикаучук" специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину.
Продукцию используют для ракетного топлива
В Генштабе отметили, что синтетические каучуки, которые производит предприятие, в частности используют в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
Степень нанесенного предприятию ущерба в настоящее время уточняется. В Генштабе добавили, что удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса РФ будут продолжаться.
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