Дроны атаковали российский Тольятти: под ударом мог оказаться химзавод

Российский город Тольятти в ночь на субботу, 12 сентября, был атакован дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные OSINT-каналы.

Детали

Отмечается, что целью атаки мог стать химзавод "КуйбышевАзот". Он производит: аммиак, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, капролактам и полиамид.

Тольятти: местные жители сообщают об атаке. Предварительно, под ударом химзавод "КуйбышевАзот" - говорится в одном из сообщений.

Напомним

В российском городе Тольятти в ночь на 4 апреля после серии взрывов вспыхнул пожар в районе двух химических предприятий — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

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