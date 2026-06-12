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Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ в Татарстане и комбината в Тольятти

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Генштаб подтвердил поражение заводов ТАНЕКО, ТАИФ-НК и Тольяттикаучук в рф. Также уничтожены командные пункты, склады боеприпасов и логистические узлы врага.

Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ в Татарстане и комбината в Тольятти

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух НПЗ в Татарстане, комбината в Тольятти, командных пунктов и логистических объектов врага, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 12 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Республике Татарстан российской федерации поразили нефтеперерабатывающие заводы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске. Подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий", - указали в Генштабе.

Нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО", как отмечается, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Как указано, предприятие "ТАИФ-НК" - это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков - этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат. Продукция завода распределяется на несколько ключевых сегментов - от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд.

Также поражен комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области, который специализируется на производстве синтетических каучуков (которые, в частности, используются в дальнейшем производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет), мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину. Подтверждено поражение цели и пожар на территории комбината

- отметили в Генштабе.

Добавим, что на видео из рф, распространенных "осинтерами", видны дроны производства Fire Point.

По данным Генштаба, также "поражены командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Обесты и Искры Курской области рф и в районе Маринского Херсонской области". "Также нанесено поражение по пунктам управления противника в районах Воскресенки и Покровска и узлу связи врага в районе Веселого Донецкой области", - говорится в сообщении.

"Среди прочего украинские воины нанесли поражение по району сосредоточения личного состава противника на полигоне "Восточный" в районе Новопетровки Запорожской области. Также нанесено поражение полевому артиллерийскому складу в районе Рыбьянцево Луганской области и логистическому складу противника в Мариуполе Донецкой области", - указали в Генштабе.

"По результатам уточнения данных по пораженному 10 июня 2026 года Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области рф подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000. Завод остановил работу", - сообщили в Генштабе.

В Генштабе подтвердили поражение Афипского НПЗ и объектов производства беспилотников в оккупированном Крыму11.06.26, 21:04 • 3628 просмотров

Евгений Царенко

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