В Генштабе подтвердили поражение Афипского НПЗ и объектов производства беспилотников в оккупированном Крыму

В Генеральном штабе подтвердили поражение российского НПЗ "Афипский", объектов производства беспилотных систем и пунктов управления противника, передает УНН.

Вчера и в ночь на 11 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, в Краснодарском крае рф поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский". По имеющимся данным подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга российской федерации. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора - говорится в сообщении.

Кроме того, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым поражено место производства и снаряжения морских безэкипажных катеров в Севастополе.

Объект использовался для сборки, оснащения и подготовки морских безэкипажных платформ, которые привлекаются противником для выполнения задач в Черном море.

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Также на ВОТ Крыма поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григоровка.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражены пункты управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

Нанесено поражение пункту управления БпЛА противника в районе Новоандреевки Донецкой области.

В районе Должанска на территории Луганской области поражен район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов. Кроме того, в районе Авдеевки Донецкой области поражена мастерская по производству и ремонту БпЛА - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщали росСМИ, в краснодарском крае рф в ночь на 11 июня под атакой оказался Афипский нефтеперерабатывающий завод.