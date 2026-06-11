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В ближайшем будущем мы изолируем Крым — "Мадьяр"

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Движение по "Новороссийской" трассе сократилось на две трети из-за ударов дронов. Роберт Бровди прогнозирует полную изоляцию Крыма уже в ближайшем будущем.

В ближайшем будущем мы изолируем Крым — "Мадьяр"

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди заявил Reuters, что в ближайшем будущем Крым будет изолирован, передает УНН.

Детали

Бровди заявил, что в результате кампании за последний месяц интенсивность движения по Новороссийской трассе — важнейшему маршруту снабжения российских войск через оккупированную южную Украину в Крым — сократилась более чем на две трети.

По словам "Мадьяра", через месяц Украина получит полный контроль над этой дорогой.

"В ближайшем будущем мы изолируем Крым", — сказал Бровди агентству Reuters в своей тесной кабинке внутри бункера, попивая черный чай и выкуривая одну сигарету за другой.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины05.06.26, 15:42 • 89140 просмотров

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Бровди описал задачу нанесения ударов по транспортным средствам на открытой трассе как "такое же простое дело, как охота на куропаток в открытом поле".

Российский диктатор владимир путин на прошлой неделе признал, что удары украинских беспилотников наносят ущерб, но не угрожают российской экономике.

Военные аналитики говорят, что кампания Украины по нанесению ударов средней дальности по территории, контролируемой россией, привела к сокращению поставок на линию фронта — практически остановив наступление в прошлом месяце — и ослабила ее противовоздушную оборону, открыв путь для ударов большей дальности, которые уничтожили нефтяную инфраструктуру и производство.

Бровди заявил, что одной из его стратегических целей является принуждение москвы к выводу войск, а не к их продвижению.

"Мы создадим условия, которые сделают крайне сложным для любого военнослужащего или работника оборонной промышленности оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях, или использовать пути доступа к ним".

Эскалация ударов украинских беспилотников по оккупированным россией частям страны нарушила военную логистику и поставки топлива, что побудило власти в прошлом месяце ввести нормирование топлива в Крыму.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Крым
Украина