У російському тольятті після нічної атаки БПЛА спалахнула територія біля двох хімзаводів

3 квітня, 14:25 • 17301 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 45686 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 38650 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 35984 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 61173 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 57172 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
2 квітня, 14:00 • 65177 перегляди
США погрожують вийти з НАТО - які ризики для України та Європи
2 квітня, 12:18 • 65649 перегляди
Апеляція не врятувала - Насірову підтвердили вирок у справі на 2 млрд гривень
2 квітня, 11:14 • 77560 перегляди
Омріяна блогерська кар'єра і хайп на справі про смерть свого пацієнта: як скандальний лікар Русаков перетворює судовий процес на публічне шоу
Ексклюзив
2 квітня, 10:36 • 70503 перегляди
Подвійне оподаткування лізингу авіакомпаній загрожує знищенням цивільної авіації в країні
Мелоні вирушила до країн Перської затоки, щоб зміцнити енергетичну безпеку3 квітня, 17:59 • 5046 перегляди
У Польщі знайшли невідомий безпілотник3 квітня, 18:01 • 5258 перегляди
Іран відхилив пропозицію США щодо 48-годинного припинення вогню - ЗМІ3 квітня, 18:32 • 5380 перегляди
Другий бойовий літак США розбився в районі Перської затоки, пілота врятували - ЗМІ3 квітня, 19:02 • 4424 перегляди
У Німеччині чоловіків 17–45 років зобов'язали отримувати дозвіл на виїзд із країни на понад три місяці3 квітня, 19:17 • 11336 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 31871 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 35396 перегляди
Що посадити у квітні - овочеві культури для раннього врожаюPhoto3 квітня, 10:22 • 43122 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 61172 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 57172 перегляди
У російському тольятті після нічної атаки БПЛА спалахнула територія біля двох хімзаводів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У районі підприємств тольяттикаучук та куйбишевАзот виникло займання після вибухів БПЛА. Один із дронів упав поблизу житлового будинку на вулиці кудашева.

У російському тольятті після нічної атаки БПЛА спалахнула територія біля двох хімзаводів

У тольятті в ніч на 4 квітня після серії вибухів спалахнула пожежа в районі двох хімічних підприємств – "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот". Про це повідомляє Телеграм-канал Astra з посиланням на OSINT-аналіз відео та фото очевидців, пише УНН.

Деталі

За даними Astra, осередок займання виник у промисловій зоні, де розташовані обидва заводи, що стоять неподалік один від одного. "Тольяттикаучук" спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку та хімічних компонентів для шинної промисловості, а "КуйбишевАзот" випускає азотні добрива, капролактам і поліаміди.

Окремо Astra геолокувала відео, на якому зафіксовано момент падіння одного з безпілотників у районі житлового будинку на вулиці олександра кудашева, 106. Наразі інформації про постраждалих офіційно немає.

російська влада на момент публікації не надала вичерпних офіційних пояснень щодо наслідків атаки та того, який саме об’єкт зазнав ураження.

На аеродромі в Криму знищено чотири БПЛА "Оріон", Ан-72П і РЛС "Меч" – "Мадяр"02.04.26, 15:41 • 2356 переглядiв

Степан Гафтко

