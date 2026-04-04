У російському тольятті після нічної атаки БПЛА спалахнула територія біля двох хімзаводів
Київ • УНН
У районі підприємств тольяттикаучук та куйбишевАзот виникло займання після вибухів БПЛА. Один із дронів упав поблизу житлового будинку на вулиці кудашева.
У тольятті в ніч на 4 квітня після серії вибухів спалахнула пожежа в районі двох хімічних підприємств – "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот". Про це повідомляє Телеграм-канал Astra з посиланням на OSINT-аналіз відео та фото очевидців, пише УНН.
Деталі
За даними Astra, осередок займання виник у промисловій зоні, де розташовані обидва заводи, що стоять неподалік один від одного. "Тольяттикаучук" спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку та хімічних компонентів для шинної промисловості, а "КуйбишевАзот" випускає азотні добрива, капролактам і поліаміди.
Окремо Astra геолокувала відео, на якому зафіксовано момент падіння одного з безпілотників у районі житлового будинку на вулиці олександра кудашева, 106. Наразі інформації про постраждалих офіційно немає.
російська влада на момент публікації не надала вичерпних офіційних пояснень щодо наслідків атаки та того, який саме об’єкт зазнав ураження.
