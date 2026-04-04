В российском Тольятти после ночной атаки БПЛА загорелась территория возле двух химзаводов

В Тольятти в ночь на 4 апреля после серии взрывов вспыхнул пожар в районе двух химических предприятий – "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот". Об этом сообщает Телеграм-канал Astra со ссылкой на OSINT-анализ видео и фото очевидцев, пишет УНН.

Детали

По данным Astra, очаг возгорания возник в промышленной зоне, где расположены оба завода, стоящие неподалеку друг от друга. "Тольяттикаучук" специализируется на производстве синтетического каучука и химических компонентов для шинной промышленности, а "КуйбышевАзот" выпускает азотные удобрения, капролактам и полиамиды.

Отдельно Astra геолоцировала видео, на котором зафиксирован момент падения одного из беспилотников в районе жилого дома на улице Александра Кудашева, 106. В настоящее время информации о пострадавших официально нет.

Российские власти на момент публикации не предоставили исчерпывающих официальных объяснений относительно последствий атаки и того, какой именно объект подвергся поражению.

