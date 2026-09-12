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Дрони атакували російське тольятті: під ударом міг опинитися хімзавод

Київ • УНН

 • 834 перегляди

У ніч на 12 вересня російське тольятті атакували дрони, повідомляють місцеві OSINT-канали. Ймовірною ціллю називають хімзавод "КуйбишевАзот".

Дрони атакували російське тольятті: під ударом міг опинитися хімзавод

російське місто тольятті у ніч на суботу, 12 вересня, було атаковане дронами. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві OSINT-канали.

Деталі

Зазначається, що ціллю атаки міг стати хімзавод "КуйбишевАзот". Він виробляє: аміак, аміачну селітру, карбамід, сульфат амонію, капролактам та поліамід.

Тольятті: місцеві жителі повідомляють про атаку. Попередньо, під ударом хімзавод "КуйбишевАзот"

- йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

У російському місті тольятті в ніч на 4 квітня після серії вибухів спалахнула пожежа в районі двох хімічних підприємств - "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот".

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Вадим Хлюдзинський

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