Дрони атакували російське тольятті: під ударом міг опинитися хімзавод

російське місто тольятті у ніч на суботу, 12 вересня, було атаковане дронами. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві OSINT-канали.

Деталі

Зазначається, що ціллю атаки міг стати хімзавод "КуйбишевАзот". Він виробляє: аміак, аміачну селітру, карбамід, сульфат амонію, капролактам та поліамід.

Тольятті: місцеві жителі повідомляють про атаку. Попередньо, під ударом хімзавод "КуйбишевАзот" - йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

У російському місті тольятті в ніч на 4 квітня після серії вибухів спалахнула пожежа в районі двох хімічних підприємств - "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот".

Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ у татарстані і комбінату у тольятті