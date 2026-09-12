Дрони атакували російське тольятті: під ударом міг опинитися хімзавод
Київ • УНН
У ніч на 12 вересня російське тольятті атакували дрони, повідомляють місцеві OSINT-канали. Ймовірною ціллю називають хімзавод "КуйбишевАзот".
російське місто тольятті у ніч на суботу, 12 вересня, було атаковане дронами. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві OSINT-канали.
Деталі
Зазначається, що ціллю атаки міг стати хімзавод "КуйбишевАзот". Він виробляє: аміак, аміачну селітру, карбамід, сульфат амонію, капролактам та поліамід.
Тольятті: місцеві жителі повідомляють про атаку. Попередньо, під ударом хімзавод "КуйбишевАзот"
Нагадаємо
У російському місті тольятті в ніч на 4 квітня після серії вибухів спалахнула пожежа в районі двох хімічних підприємств - "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот".
Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ у татарстані і комбінату у тольятті12.06.26, 11:55 • 5753 перегляди