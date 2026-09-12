Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людина

Внаслідок ворожої атаки у ніч на суботу, 12 вересня, загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

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Він також оприлюднив відео наслідків ворожої атаки на Запоріжжя.

О 0:33 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА, що рухався на Запоріжжя із заходу.

Нагадаємо

російські війська у ніч на суботу, 12 вересня, вдарили безпілотником по приватному сектору Запоріжжя. Як повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, під завалами можуть перебувати люди.

Згодом він розповів що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей.

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