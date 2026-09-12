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Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людина

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Унаслідок атаки дрона на приватний сектор Запоріжжя загинула щонайменше одна людина. Вночі росіяни вдарили по місту ударним безпілотником.

Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людина

Внаслідок ворожої атаки у ніч на суботу, 12 вересня, загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він також оприлюднив відео наслідків ворожої атаки на Запоріжжя.

О 0:33 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА, що рухався на Запоріжжя із заходу.

Нагадаємо

російські війська у ніч на суботу, 12 вересня, вдарили безпілотником по приватному сектору Запоріжжя. Як повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, під завалами можуть перебувати люди.

Згодом він розповів що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей.

Унаслідок атаки рф на поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця08.09.26, 14:45 • 3642 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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