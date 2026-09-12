Після перемоги АдН на регіональних виборах у Німеччині єврейській лідерці погрожують вбивством - ЗМІ

Президентка Єврейської громади Мюнхена та Верхньої Баварії Шарлотта Кноблох отримала погрози вбивством після перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на виборах у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт. Про це повідомляє dpa, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що мюнхенська прокуратура у п'ятницю вже розпочала розслідування щодо погроз на адресу 93-річної Кноблох.

Андреас Франк, уповноважений прокуратури з питань антисемітизму, повідомив, ... що розпочав розслідування за підозрою у підбурюванні до ненависті, погрозах та заподіянні шкоди майну - йдеться у повідомленні.

Вказується, що погроза була чітко пов'язана з перемогою АдН на виборах у Саксонії-Ангальт. Громада підтвердила, що Кноблох погрожували. Зокрема, у відповідній записці фігурувала зірка Давида.

Нагадаємо

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт.

У Німеччині хочуть обмежити доступ АдН до секретних даних