У Німеччині хочуть обмежити доступ АдН до секретних даних

Міністри внутрішніх справ Німеччини обговорюють, як обмежити доступ ще не сформованого уряду "Альтернативи для Німеччини" в Саксонії-Ангальт до чутливої інформації силових і розвідувальних структур. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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За інформацією видання, цьому була присвячена закрита відеоконференція очільників МВС усіх 16 федеральних земель та федерального міністра внутрішніх справ.

Головні побоювання пов’язані з можливим контролем "Альтернативи для Німеччини" над земельним відомством із захисту конституції. У разі формування уряду партія отримає контроль над МВС Саксонії-Ангальт, якому підпорядковуються близько 6500 поліцейських і 123 співробітники спецслужб. Особливу тривогу викликають дані про операції, пов’язані з Росією та правим екстремізмом.

Як стало відомо виданню, обговорюється кілька заходів: обмеження автоматичного обміну розвідувальними даними із Саксонією-Ангальт, скорочення доступу землі до бази Nadis, де зберігаються дані спецслужб про людей, організації та справи, а також відмова від принципу одностайності на конференції міністрів внутрішніх справ. В останньому випадку для ухвалення рішень може бути достатньо 13 із 16 голосів.

Федеральне МВС, за словами джерел видання, уже вивчало юридичні можливості таких обмежень. Однак єдності серед федеральних земель немає: Гамбург, Тюрингія, Північний Рейн — Вестфалія та Баварія виступають за жорсткий підхід, тоді як інші побоюються, що скорочення обміну інформацією саме по собі послабить безпеку.

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