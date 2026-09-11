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У Німеччині хочуть обмежити доступ АдН до секретних даних

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Міністри внутрішніх справ обговорюють обмеження доступу майбутнього уряду АдН у Саксонії-Ангальт до розвідувальних даних. Рішення ще не ухвалили.

У Німеччині хочуть обмежити доступ АдН до секретних даних

Міністри внутрішніх справ Німеччини обговорюють, як обмежити доступ ще не сформованого уряду "Альтернативи для Німеччини" в Саксонії-Ангальт до чутливої інформації силових і розвідувальних структур. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, цьому була присвячена закрита відеоконференція очільників МВС усіх 16 федеральних земель та федерального міністра внутрішніх справ.

Головні побоювання пов’язані з можливим контролем "Альтернативи для Німеччини" над земельним відомством із захисту конституції. У разі формування уряду партія отримає контроль над МВС Саксонії-Ангальт, якому підпорядковуються близько 6500 поліцейських і 123 співробітники спецслужб. Особливу тривогу викликають дані про операції, пов’язані з Росією та правим екстремізмом.

Як стало відомо виданню, обговорюється кілька заходів: обмеження автоматичного обміну розвідувальними даними із Саксонією-Ангальт, скорочення доступу землі до бази Nadis, де зберігаються дані спецслужб про людей, організації та справи, а також відмова від принципу одностайності на конференції міністрів внутрішніх справ. В останньому випадку для ухвалення рішень може бути достатньо 13 із 16 голосів.

Федеральне МВС, за словами джерел видання, уже вивчало юридичні можливості таких обмежень. Однак єдності серед федеральних земель немає: Гамбург, Тюрингія, Північний Рейн — Вестфалія та Баварія виступають за жорсткий підхід, тоді як інші побоюються, що скорочення обміну інформацією саме по собі послабить безпеку.

Новий ландтаг Саксонії-Ангальт збереться 6 жовтня.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

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Альтернатива для Німеччини
Північний Рейн-Вестфалія
Гамбург
Німеччина