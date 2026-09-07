Лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АдН у Німеччині - Туск
Київ • УНН
Дональд Туск заявив, що радіти тріумфу АдН у Німеччині можуть лише ідіоти або зрадники. В цьому контексті він згадав партії "Конфедерація" та "Право і справедливість".
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко висловився стосовно польських прибічників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Відповідний допис він розмістив у соцмережі X, повідомляє УНН.
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За словами Туска, у Польщі "лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АдН у Німеччині".
Як зазначив глава польського уряду, прихильників німецької АдН "трохи назбиралося" в опозиційних політсилах "Конфедерація" та "Право і Справедливість".
Нагадаємо
Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт.
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