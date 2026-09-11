В Германии хотят ограничить доступ «Альтернативы для Германии» к секретным данным

Министры внутренних дел Германии обсуждают, как ограничить доступ еще не сформированного правительства «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт к чувствительной информации силовых и разведывательных структур. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

По информации издания, этому была посвящена закрытая видеоконференция руководителей МВД всех 16 федеральных земель и федерального министра внутренних дел.

Главные опасения связаны с возможным контролем «Альтернативы для Германии» над земельным ведомством по охране конституции. В случае формирования правительства партия получит контроль над МВД Саксонии-Анхальт, которому подчиняются около 6500 полицейских и 123 сотрудника спецслужб. Особую тревогу вызывают данные об операциях, связанных с Россией и правым экстремизмом.

Как стало известно изданию, обсуждается несколько мер: ограничение автоматического обмена разведывательными данными с Саксонией-Анхальт, сокращение доступа земли к базе Nadis, где хранятся данные спецслужб о людях, организациях и делах, а также отказ от принципа единогласия на конференции министров внутренних дел. В последнем случае для принятия решений может быть достаточно 13 из 16 голосов.

Федеральное МВД, по словам источников издания, уже изучало юридические возможности таких ограничений. Однако единства среди федеральных земель нет: Гамбург, Тюрингия, Северный Рейн — Вестфалия и Бавария выступают за жесткий подход, тогда как другие опасаются, что сокращение обмена информацией само по себе ослабит безопасность.

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