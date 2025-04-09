Северный Рейн-Вестфалия

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28725 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии правоохранители выясняют, участвовали ли их компании в поставках продукции в Мариуполь

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Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам.

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Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

Как минимум две компании из ФРГ - Knauf и WKB Systems - поставляют стройматериалы для использования в Мариуполе, следует из расследования программы Monitor Немецкого телеканала ARD.

Война • 4 апреля, 07:12 • 32922 просмотра

Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

Украинские беженцы в Германии должны зарегистрировать свои автомобили и получить немецкие номерные знаки до 31 марта, если они находятся в стране более года, иначе им грозит штраф за вождение без регистрации.

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