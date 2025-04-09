Северный Рейн-Вестфалия

Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

Украинские беженцы в Германии должны зарегистрировать свои автомобили и получить немецкие номерные знаки до 31 марта, если они находятся в стране более года, иначе им грозит штраф за вождение без регистрации.