Северный Рейн-Вестфалия

Циклон «Макс» принесет снегопады в северные и восточные регионы Германии. На юге ожидаются дожди с температурой до +10°C, которая впоследствии выровняется по всей стране до -1...+6°C.
В Германии зафиксировано 24 000 случаев коклюша - больше всего с 2013 года. В Польше и провинции Квебек также наблюдается резкое увеличение заболеваемости в начале 2024 года.
В Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.
В городе Хамм выставили на аукцион трехэтажный бункер времен Второй мировой войны за 1 евро. Однако новому владельцу придется потратить 620 тысяч евро на его снос.
В Северном Рейн-Вестфалии обнаружен новый штамм вируса Mpox у четырех членов одной семьи. Инфекция попала в Германию после возвращения одного из членов семьи из Африки.
В супермаркетах Северного Рейна-Вестфалии нашли 95 кг кокаина в коробках с бананами из Южной Америки. Стоимость партии на черном рынке оценивается в более 7 млн евро.
Германия готовится развернуть до 800 000 военнослужащих и 200 000 единиц техники на восточном фланге НАТО на случай нападения России на страну Альянса.
Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.
Из-за проливных дождей, которые привели к затоплению улиц и подвалов в некоторых районах Германии, автомобили плавали по улицам, а люди оказались запертыми в своих домах. Сообщений о пострадавших не поступало.
Российские хакеры разослали фишинговые электронные письма с ошибками на немецком языке, но наделали в тексте ошибок. Сейчас ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) предупредило о новой угрозе российских кибератак.
Производитель строительных материалов Knauf планирует полностью уйти с российского рынка после более 30 лет работы на нем, имея целью передать свой бизнес местному менеджменту. Ранее компанию заподозрили в поставках продукции в оккупированный Мариуполь.
Правоохранительные органы Германии расследуют, нарушили ли немецкие компании санкции, поставляя строительные материалы для восстановления оккупированного Россией украинского города Мариуполь, против чего предостерегало немецкое правительство, поскольку это служит российской пропаганде.
Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам.
Как минимум две компании из ФРГ - Knauf и WKB Systems - поставляют стройматериалы для использования в Мариуполе, следует из расследования программы Monitor Немецкого телеканала ARD.
Украинские беженцы в Германии должны зарегистрировать свои автомобили и получить немецкие номерные знаки до 31 марта, если они находятся в стране более года, иначе им грозит штраф за вождение без регистрации.