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В Германии самолет, который пилотировала 71-летняя женщина, упал на дом, есть жертвы

Киев • УНН

 • 802 просмотра

В Германии небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли два человека, включая пилота. Самолет врезался в террасу дома в Коршенбройхе.

В Германии самолет, который пилотировала 71-летняя женщина, упал на дом, есть жертвы

В Германии небольшой самолет внезапно упал с неба прямо в жилой дом. В аварии погибли два человека, включая пилота, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным BILD, 71-летняя женщина сообщила о проблемах с двигателем во время полета. Затем она разбилась. Ее самолет, как говорят, врезался в террасу дома в Коршенбройхе на Нижнем Рейне (Северный Рейн-Вестфалия). 

Сосед, пожелавший остаться анонимным, сообщил BILD о драматических сценах. Сообщается, что у него есть огород на участке, где произошла авария.

"Мы услышали невероятно громкий взрыв, а затем сразу увидели облако дыма. Мы побежали к дому, чтобы помочь. Мужчина, живущий в доме, очевидно, увидел, как приближается самолет, и смог отпрыгнуть в сторону. Но женщина мертва", – сказал житель.

Когда BILD связался с полицией, она сначала отказалась подтвердить, действительно ли второй погибший был жителем дома.

По информации BILD, самолет, вылетевший из Ампфинга в Верхней Баварии, планировал приземлиться в Менхенгладбахе. На месте происшествия работают многочисленные полицейские, пожарные и сотрудники экстренных служб.

В США разбился частный самолет: погибла семья врачей и студентов-спортсменов14.04.25, 13:10 • 7929 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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