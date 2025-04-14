В США разбился частный самолет: погибла семья врачей и студентов-спортсменов

Частный самолет разбился на выходных в северной части штата Нью-Йорк в США, он перевозил шестерых членов дружной семьи врачей и выдающихся студентов-спортсменов, летевших в Катскиллс на празднование дня рождения и праздника Пасхи. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Двухмоторный самолет Mitsubishi MU-2B упал вскоре после полудня в субботу в багнистом поле в Копайку, в результате чего погибли все, кто был на борту, по словам представителей власти и члена семьи, который пообщался изданию.

Незадолго до катастрофы пилот связался по радио с диспетчерской службой аэропорта округа Колумбия, чтобы сообщить, что пропустил первоначальное захождение на посадку и запросил новый план по этому поводу, сообщили на воскресном брифинге представители Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB). Во время подготовки новых координат авиадиспетчеры трижды пытались передать предупреждение о низкой высоте, но не получили никакого ответа от пилота и никакого сигнала бедствия, сообщили чиновники.

Следователи получили видео последних секунд полета, на котором "видно, что самолет был невредим и разбился на большой скорости падения на землю", сообщил журналистам представитель NTSB Тодд Инман.

Среди погибших: бывшая футболистка Массачусетского технологического института, признанная женщиной года NCAA 2022 года Каренна Грофф; ее отец, нейробиолог, доктор Майкл Грофф; ее мать, доктор Джой Саини, уролог, профессор, член-корреспондент Национальной академии спортивной медицины США. Джой Саини, урогинеколог; ее брат Джаред Грофф, выпускник колледжа Свортмор 2022 года, работавший помощником юриста; партнер Джареда Гроффа, которая также закончила Свортмор и планировала поступить в Гарвардскую школу права этой осенью Алексия Куютас Дуарте; парень Каренны Грофф, Джеймс Санторо, еще один недавний выпускник Массачусетского технологического института, согласно воскресному заявлению семьи.

"Они были замечательной семьей. Мир потерял много очень хороших людей, которые собирались сделать много хорошего для мира, если бы у них была такая возможность. Мы все лично опустошены", - сказал отец Джеймса, Джон Санторо, в интервью AP.

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Подробности трагедии

По словам Джона Санторо, в субботу утром они направились в аэропорт округа Вестчестер в Вайт-Плейнс, пригороде Нью-Йорка, где сели на частный самолет Майкла Гроффа.

Они должны были приземлиться в аэропорту округа Колумбия, но разбились примерно в 16 километрах к югу. По словам Инмана, самолет был "сжат, смят и углублен в почву" сельскохозяйственного поля.

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По его словам, пилот летел по правилам полета по приборам, а не по правилам визуального полета. Впрочем, еще слишком рано говорить о том, была ли причиной аварии ухудшенная видимость из-за погодных условий.

По данным NTSB, самолет был продан год назад и имел модернизированную кабину с новейшими технологиями, которая была сертифицирована по стандартам Федерального управления гражданской авиации США.

По словам Инмана, следователи планируют находиться на месте катастрофы около недели, а полный отчет об аварии может занять от 12 до 24 месяцев.

По словам Санторо, сейчас продолжаются похоронные мероприятия.

"25 лет, которые мы провели с Джеймсом, были лучшими годами нашей жизни. А радости и любви, которые он нам дарил, хватит на всю жизнь", - добавил он.

Дополнение

Неподалеку от побережья Гондураса разбился самолет, в результате чего погибли семь человек, среди которых музыкант Аурелио Мартинес. Местные СМИ сообщают, что среди пассажиров были гражданин США, гражданин Франции.

В международном аэропорту Торонто самолет Delta Airlines из Миннеаполиса потерпел крушение во время посадки. До восьми человек получили травмы.