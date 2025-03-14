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В Денвере загорелся самолет American Airlines, пассажиров срочно эвакуировали

Киев • УНН

 • 16738 просмотра

В международном аэропорту Денвера загорелся самолет American Airlines возле выхода C38. Пассажиров срочно эвакуировали, причина возгорания и информация о пострадавших пока неизвестны.

В Денвере загорелся самолет American Airlines, пассажиров срочно эвакуировали

В США загорелся самолет American Airlines. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

В международном аэропорту Денвера пассажирский самолет авиакомпании American Airlines загорелся у выхода C38. На борту началась паника, а людей срочно эвакуировали. 

Очевидцы зафиксировали драматические кадры с густым дымом из самолета и людьми, которые используют аварийные горки, чтобы выбираться на взлетную полосу. Некоторые пассажиры осторожно двигались по крылу, пытаясь добраться до безопасного места.

По сообщению аэропорта, на место происшествия сразу прибыли пожарные и спасатели, которые быстро потушили огонь. Причина возгорания пока что неизвестна, как и то, есть ли пострадавшие среди пассажиров и экипажа. 

Этот инцидент стал еще одним в серии несчастных случаев в гражданской авиации США.

Напомним

Ранее в этом году самолет American Airlines разбился в Вашингтоне, что стало крупнейшей авиакатастрофой в стране за последние 24 года. Менее чем через месяц самолет Delta Airlines совершил аварийную посадку в канадском аэропорту Торонто.

В США возле аэропорта разбился одномоторный самолет: 5 человек на борту выжили10.03.25, 08:19 • 15496 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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