В Денвере загорелся самолет American Airlines, пассажиров срочно эвакуировали
Киев • УНН
В международном аэропорту Денвера загорелся самолет American Airlines возле выхода C38. Пассажиров срочно эвакуировали, причина возгорания и информация о пострадавших пока неизвестны.
В США загорелся самолет American Airlines. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Детали
В международном аэропорту Денвера пассажирский самолет авиакомпании American Airlines загорелся у выхода C38. На борту началась паника, а людей срочно эвакуировали.
Очевидцы зафиксировали драматические кадры с густым дымом из самолета и людьми, которые используют аварийные горки, чтобы выбираться на взлетную полосу. Некоторые пассажиры осторожно двигались по крылу, пытаясь добраться до безопасного места.
По сообщению аэропорта, на место происшествия сразу прибыли пожарные и спасатели, которые быстро потушили огонь. Причина возгорания пока что неизвестна, как и то, есть ли пострадавшие среди пассажиров и экипажа.
Этот инцидент стал еще одним в серии несчастных случаев в гражданской авиации США.
Напомним
Ранее в этом году самолет American Airlines разбился в Вашингтоне, что стало крупнейшей авиакатастрофой в стране за последние 24 года. Менее чем через месяц самолет Delta Airlines совершил аварийную посадку в канадском аэропорту Торонто.
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