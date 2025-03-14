У Денвері загорівся літак American Airlines, пасажирів терміново евакуювали

У США загорівся літак American Airlines. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

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У міжнародному аеропорту Денвера пасажирський літак авіакомпанії American Airlines загорівся біля виходу C38. На борту почалася паніка, а людей терміново евакуювали.

Очевидці зафіксували драматичні кадри із густим димом із літака та людьми, які використовують аварійні гірки, аби вибиратися на злітну смугу. Деякі пасажири обережно рухалися по крилу, намагаючись дістатися безпечного місця.

За повідомленням аеропорту, на місце події одразу прибули пожежні та рятувальники, які швидко загасили вогонь. Причина займання поки що невідома, як і те, чи є постраждалі серед пасажирів і екіпажу.

Цей інцидент став ще одним у серії нещасних випадків у цивільній авіації США.

Нагадаємо

Раніше цього року літак American Airlines розбився у Вашингтоні, що стало найбільшою авіакатастрофою в країні за останні 24 роки. Менше ніж через місяць літак Delta Airlines здійснив аварійну посадку в канадському аеропорту Торонто.

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