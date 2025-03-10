У США біля аеропорту розбився одномоторний літак: 5 людей на борту вижили
Київ • УНН
Одномоторний літак Beechcraft Bonanza з п'ятьма пасажирами розбився на стоянці біля аеропорту Ланкастер після повідомлення про відкриті двері. Всі пасажири вижили та були доставлені до лікарень.
Одномоторний літак із п’ятьма людьми розбився та загорівся в неділю на стоянці спільноти для літніх людей поблизу невеликого аеропорту в передмісті Пенсільванії у США, і всі, хто перебував на борту, вижили, повідомили офіційні особи та очевидці, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Пожежа сталася близько 15:00 за місцевим часом на південь від аеропорту Ланкастер у містечку Мангейм, повідомив начальник поліції Двейн Фішер на брифінгу. Усіх п'ятьох постраждалих доставили до лікарень у невідомому стані. На землі ніхто не постраждав, сказав начальник поліції.
Очевидець зателефонував у службу 911, а потім поїхав до місця аварії, де записав відео чорного диму, що виривається з понівечених уламків літака та кількох охоплених вогнем автомобілів на парковці в спільноті Brethren Village. За його словами, літак ледь не врізався в триповерхову будівлю у спільноті. Її жителів просили тимчасово сховатися як запобіжний захід.
Пожежна машина з аеропорту прибула за лічені хвилини, і швидко прибули інші рятувальники.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтвердило, що на борту Beechcraft Bonanza перебували п'ять осіб. Запланований рейс і пункт призначення не були оприлюднені відразу після катастрофи.
Про стан п’ятьох також не було відомо відразу, і влада не уточнила, як вони вижили в аварії.
Аудіозапис диспетчерської служби зафіксував, як пілот повідомив, що в літака "відкриті двері, нам потрібно повернутися для посадки". Чути, як диспетчер дає дозвіл літаку приземлитися, а потім каже: "Підніміть!" Через деякий час можна почути, як хтось каже, що літак "впав прямо за терміналом у районі паркінгу".
FAA заявило, що проведе розслідування.
Доповнення
Аварія сталася приблизно через місяць після того, як семеро людей загинули, коли авіасудно швидкої допомоги спалахнуло, впавши на жваву вулицю Філадельфії.