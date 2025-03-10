У США біля аеропорту розбився одномоторний літак: 5 людей на борту вижили

Одномоторний літак із п’ятьма людьми розбився та загорівся в неділю на стоянці спільноти для літніх людей поблизу невеликого аеропорту в передмісті Пенсільванії у США, і всі, хто перебував на борту, вижили, повідомили офіційні особи та очевидці, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Пожежа сталася близько 15:00 за місцевим часом на південь від аеропорту Ланкастер у містечку Мангейм, повідомив начальник поліції Двейн Фішер на брифінгу. Усіх п'ятьох постраждалих доставили до лікарень у невідомому стані. На землі ніхто не постраждав, сказав начальник поліції.

Очевидець зателефонував у службу 911, а потім поїхав до місця аварії, де записав відео чорного диму, що виривається з понівечених уламків літака та кількох охоплених вогнем автомобілів на парковці в спільноті Brethren Village. За його словами, літак ледь не врізався в триповерхову будівлю у спільноті. Її жителів просили тимчасово сховатися як запобіжний захід.

Пожежна машина з аеропорту прибула за лічені хвилини, і швидко прибули інші рятувальники.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтвердило, що на борту Beechcraft Bonanza перебували п'ять осіб. Запланований рейс і пункт призначення не були оприлюднені відразу після катастрофи.

Про стан п’ятьох також не було відомо відразу, і влада не уточнила, як вони вижили в аварії.

Аудіозапис диспетчерської служби зафіксував, як пілот повідомив, що в літака "відкриті двері, нам потрібно повернутися для посадки". Чути, як диспетчер дає дозвіл літаку приземлитися, а потім каже: "Підніміть!" Через деякий час можна почути, як хтось каже, що літак "впав прямо за терміналом у районі паркінгу".

FAA заявило, що проведе розслідування.

Доповнення

Аварія сталася приблизно через місяць після того, як семеро людей загинули, коли авіасудно швидкої допомоги спалахнуло, впавши на жваву вулицю Філадельфії.