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У США біля аеропорту розбився одномоторний літак: 5 людей на борту вижили

Київ • УНН

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Одномоторний літак Beechcraft Bonanza з п'ятьма пасажирами розбився на стоянці біля аеропорту Ланкастер після повідомлення про відкриті двері. Всі пасажири вижили та були доставлені до лікарень.

У США біля аеропорту розбився одномоторний літак: 5 людей на борту вижили

Одномоторний літак із п’ятьма людьми розбився та загорівся в неділю на стоянці спільноти для літніх людей поблизу невеликого аеропорту в передмісті Пенсільванії у США, і всі, хто перебував на борту, вижили, повідомили офіційні особи та очевидці, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Пожежа сталася близько 15:00 за місцевим часом на південь від аеропорту Ланкастер у містечку Мангейм, повідомив начальник поліції Двейн Фішер на брифінгу. Усіх п'ятьох постраждалих доставили до лікарень у невідомому стані. На землі ніхто не постраждав, сказав начальник поліції.

Очевидець зателефонував у службу 911, а потім поїхав до місця аварії, де записав відео чорного диму, що виривається з понівечених уламків літака та кількох охоплених вогнем автомобілів на парковці в спільноті Brethren Village. За його словами, літак ледь не врізався в триповерхову будівлю у спільноті. Її жителів просили тимчасово сховатися як запобіжний захід.

Пожежна машина з аеропорту прибула за лічені хвилини, і швидко прибули інші рятувальники.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтвердило, що на борту Beechcraft Bonanza перебували п'ять осіб. Запланований рейс і пункт призначення не були оприлюднені відразу після катастрофи.

Про стан п’ятьох також не було відомо відразу, і влада не уточнила, як вони вижили в аварії.

Аудіозапис диспетчерської служби зафіксував, як пілот повідомив, що в літака "відкриті двері, нам потрібно повернутися для посадки". Чути, як диспетчер дає дозвіл літаку приземлитися, а потім каже: "Підніміть!" Через деякий час можна почути, як хтось каже, що літак "впав прямо за терміналом у районі паркінгу".

FAA заявило, що проведе розслідування.

Доповнення

Аварія сталася приблизно через місяць після того, як семеро людей загинули, коли авіасудно швидкої допомоги спалахнуло, впавши на жваву вулицю Філадельфії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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