В США возле аэропорта разбился одномоторный самолет: 5 человек на борту выжили

Одномоторный самолет с пятью людьми разбился и загорелся в воскресенье на стоянке сообщества для пожилых людей рядом с небольшим аэропортом в пригороде Пенсильвании в США, и все, кто находился на борту, выжили, сообщили официальные лица и свидетели, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Пожар произошел около 15:00 по местному времени к югу от аэропорта Ланкастер в городке Манхейм, сообщил начальник полиции Дуэйн Фишер на брифинге. Всех пятерых пострадавших доставили в больницы в неизвестном состоянии. На земле никто не пострадал, сказал начальник полиции.

Свидетель позвонил в службу 911, а затем поехал к месту аварии, где записал видео черного дыма, вырывающегося из изувеченных обломков самолета и нескольких охваченных огнем автомобилей на парковке в сообществе Brethren Village. По его словам, самолет едва не врезался в трехэтажное здание в сообществе. Его жителей попросили временно укрыться в качестве меры предосторожности.

Пожарная машина из аэропорта прибыла за считанные минуты, и быстро прибыли другие спасатели.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что на борту Beechcraft Bonanza находились пять человек. Запланированный рейс и пункт назначения не были обнародованы сразу после катастрофы.

О состоянии пятерых также не было известно сразу, и власти не уточнили, как они выжили в аварии.

Аудиозапись диспетчерской службы зафиксировала, как пилот сообщил, что у самолета "открыты двери, нам нужно вернуться для посадки". Слышно, как диспетчер дает разрешение самолету приземлиться, а затем говорит: "Поднимите!" Через некоторое время можно услышать, как кто-то говорит, что самолет "упал прямо за терминалом в районе парковки".

FAA заявило, что проведет расследование.

Дополнение

Авария произошла примерно через месяц после того, как семеро людей погибли, когда авиасудно скорой помощи вспыхнуло, упав на оживленную улицу Филадельфии.