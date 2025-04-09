В международном аэропорту Денвера загорелся самолет American Airlines возле выхода C38. Пассажиров срочно эвакуировали, причина
возгорания и информация о пострадавших пока неизвестны.
NVIDIA представила новые программные пакеты для облегчения внедрения генеративного ИИ в компаниях. Обновления включают инструменты для создания виртуальных миров и обучения роботов действовать подобно людям.
Reuters сообщает о падении финансовых поступлений в предвыборный фонд Джо Байдена. Штаб президента отрицает эту информацию,
утверждая, что сбор средств продолжается по графику.