Стекло самолета United могло разбить метеорит: следователи рассматривают необычную версию инцидента на высоте 11 км
Киев • УНН
Американские следователи рассматривают версию столкновения с космическим мусором или метеоритом, что привело к трещине лобового стекла самолета United Airlines. Инцидент произошел на высоте 11 километров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес.
Американские следователи расследуют инцидент с пассажирским самолетом United Airlines, у которого во время полета на высоте около 11 километров треснуло лобовое стекло. По предварительным оценкам, причиной могла стать коллизия с космическим мусором или небольшим метеоритом. Об этом говорится в материале Business Insider, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел в четверг, когда рейс United 1093 выполнял перелет из Денвера в Лос-Анджелес. Через 37 минут после взлета, вблизи города Моаб в штате Юта, Boeing 737 Max начал снижаться, а вскоре резко изменил курс и направился в Солт-Лейк-Сити, где безопасно приземлился.
Национальный совет по безопасности и транспорту США сообщил, что расследует "трещину лобового стекла во время крейсерского полета", и сейчас собирает данные с радаров, погодных систем и бортовых самописцев. Поврежденное стекло отправили в лабораторию для экспертизы.
В авиакомпании United Airlines подтвердили повреждение лобового стекла, отметив, что оно многослойное и способно выдерживать локальные удары без нарушения герметичности кабины. Пассажиров пересадили на другой самолет, который прибыл в Лос-Анджелес с пятичасовым опозданием.
На поверхности стекла были обнаружены следы оплавленных частиц, что указывает на возможный контакт с метеоритом или фрагментом космического мусора. Это стало одной из главных версий следствия.
Поврежденный самолет впоследствии перегнали в технический центр United в Чикаго-Рокфорде, где специалисты проводят дополнительные проверки перед возвращением его в эксплуатацию.
