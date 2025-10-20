$41.730.10
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Стекло самолета United могло разбить метеорит: следователи рассматривают необычную версию инцидента на высоте 11 км

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Американские следователи рассматривают версию столкновения с космическим мусором или метеоритом, что привело к трещине лобового стекла самолета United Airlines. Инцидент произошел на высоте 11 километров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес.

Стекло самолета United могло разбить метеорит: следователи рассматривают необычную версию инцидента на высоте 11 км

Американские следователи расследуют инцидент с пассажирским самолетом United Airlines, у которого во время полета на высоте около 11 километров треснуло лобовое стекло. По предварительным оценкам, причиной могла стать коллизия с космическим мусором или небольшим метеоритом. Об этом говорится в материале Business Insider, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в четверг, когда рейс United 1093 выполнял перелет из Денвера в Лос-Анджелес. Через 37 минут после взлета, вблизи города Моаб в штате Юта, Boeing 737 Max начал снижаться, а вскоре резко изменил курс и направился в Солт-Лейк-Сити, где безопасно приземлился.

Национальный совет по безопасности и транспорту США сообщил, что расследует "трещину лобового стекла во время крейсерского полета", и сейчас собирает данные с радаров, погодных систем и бортовых самописцев. Поврежденное стекло отправили в лабораторию для экспертизы.

Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17.10.25, 14:12 • 14494 просмотра

В авиакомпании United Airlines подтвердили повреждение лобового стекла, отметив, что оно многослойное и способно выдерживать локальные удары без нарушения герметичности кабины. Пассажиров пересадили на другой самолет, который прибыл в Лос-Анджелес с пятичасовым опозданием.

Рука пилота самолета во время аварии
Рука пилота самолета во время аварии

На поверхности стекла были обнаружены следы оплавленных частиц, что указывает на возможный контакт с метеоритом или фрагментом космического мусора. Это стало одной из главных версий следствия.

Поврежденный самолет впоследствии перегнали в технический центр United в Чикаго-Рокфорде, где специалисты проводят дополнительные проверки перед возвращением его в эксплуатацию.

В Гонконге грузовой самолет упал в море сразу после посадки: два человека погибли20.10.25, 02:53 • 3524 просмотра

Степан Гафтко

