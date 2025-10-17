Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ
Средства разведки ВМС ВС Украины зафиксировали радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультировании экипажа российского Су-30СМ. Вероятно, истребитель был сбит собственной ПВО во время отражения атаки БпЛА в западно-северной части оккупированного Крыма.
Армия рф, вероятно, во время отражения атаки БпЛА с применением средств ПВО сбила собственный Су-30СМ, передает УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.
Детали
Средствами разведки ВМС ВС Украины получено радиоперехват о возгорании 2-х двигателей и катапультировании экипажа самолета российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи в западно-северной части временно оккупированной АР Крым.
Вероятно, противник во время отражения атаки БпЛА с применением средств ПВО сбил собственный многоцелевой истребитель
Напомним
Как сообщил представитель Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, россияне во время ночной атаки дронов сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом.