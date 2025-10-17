$41.640.12
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

Средства разведки ВМС ВС Украины зафиксировали радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультировании экипажа российского Су-30СМ. Вероятно, истребитель был сбит собственной ПВО во время отражения атаки БпЛА в западно-северной части оккупированного Крыма.

Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ

Армия рф, вероятно, во время отражения атаки БпЛА с применением средств ПВО сбила собственный Су-30СМ, передает УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

Детали

Средствами разведки ВМС ВС Украины получено радиоперехват о возгорании 2-х двигателей и катапультировании экипажа самолета российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи в западно-северной части временно оккупированной АР Крым.

Вероятно, противник во время отражения атаки БпЛА с применением средств ПВО сбил собственный многоцелевой истребитель

- говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщил представитель Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, россияне во время ночной атаки дронов сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Сухой Су-30
Военно-морские силы Украины
Вооруженные силы Украины
Крым