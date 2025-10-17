Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ
Київ • УНН
Засоби розвідки ВМС ЗС України зафіксували радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу російського Су-30СМ. Імовірно, винищувач був збитий власною ППО під час відбиття атаки БпЛА у західно-північній частині окупованого Криму.
Армія рф, ймовірно, під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО збила власний Су-30СМ, передає УНН із посиланням на Військово-Морські Сили Збройних Сил України.
Деталі
Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про займання 2-х дигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим.
Ймовірно, противник під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач
Нагадаємо
Як повідомив речник Військово-Морських Сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, росіяни під час нічної атаки дронів збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом.