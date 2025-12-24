$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 13824 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 24906 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 31976 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 40549 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 29801 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 34603 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 19203 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18265 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23796 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39198 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Австралії Пенні Вонг чергову атаку рф та наголосив на важливості міжнародної солідарності. Сторони скоординували подальші кроки для зміцнення оборонних спроможностей України, відзначивши новий пакет військової допомоги від Австралії.

Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Австралії Пенні Вонг. Про це повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомтсва, інформує УНН.

Деталі

За словами Сибіги, він поінформував свою колегу про чергову масштабну атаку росії на Україну та наголосив, що для досягнення справедливого й тривалого миру вкрай необхідними залишаються стала міжнародна солідарність і тиск на росію.

Ми цінуємо незмінну підтримку Австралією України, зокрема новий пакет військової допомоги цього місяця та внесок у ініціативу НАТО PURL

- зазначив глава МЗС.

Він додав, що сторони скоординували "подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України та її самодостатності".

Нагадаємо

На початку грудня уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 95 мільйонів австралійських доларів. Він включає внески до PURL та Коаліції безпілотників, а також військове обладнання.

Я не збираюся змінювати главу МЗС України - Зеленський22.12.25, 18:41 • 3674 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Андрій Сибіга
НАТО
Австралія
Україна