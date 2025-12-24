Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Австралії Пенні Вонг чергову атаку рф та наголосив на важливості міжнародної солідарності. Сторони скоординували подальші кроки для зміцнення оборонних спроможностей України, відзначивши новий пакет військової допомоги від Австралії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Австралії Пенні Вонг. Про це повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомтсва, інформує УНН.
Деталі
За словами Сибіги, він поінформував свою колегу про чергову масштабну атаку росії на Україну та наголосив, що для досягнення справедливого й тривалого миру вкрай необхідними залишаються стала міжнародна солідарність і тиск на росію.
Ми цінуємо незмінну підтримку Австралією України, зокрема новий пакет військової допомоги цього місяця та внесок у ініціативу НАТО PURL
Він додав, що сторони скоординували "подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України та її самодостатності".
Нагадаємо
На початку грудня уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 95 мільйонів австралійських доларів. Він включає внески до PURL та Коаліції безпілотників, а також військове обладнання.
