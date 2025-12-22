$42.250.09
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
14:35 • 11458 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
14:00 • 11632 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 13913 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рфPhotoVideo
13:06 • 16953 перегляди
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
11:25 • 17545 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 18380 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 16813 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
22 грудня, 10:33 • 13052 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12196 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
14:35 • 11462 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 22101 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 58674 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 80685 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 115029 перегляди
Я не збираюся змінювати главу МЗС України - Зеленський

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Він наголосив, що вони працюють командно, спростовуючи чутки про кадрові зміни.

Я не збираюся змінювати главу МЗС України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати міністра закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ України, ні сьогодні, ні завтра. На всякий випадок скажу, що і післязавтра також. Тобто, я узагальнено сказав, що ми працюємо командно

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Нардеп Ярослав Железняк раніше заявляв, що у Міністерстві закордонних справ України очікуються кадрові зміни. Новим главою дипвідомства стане Сергій Кислиця, а нинішній очільник МЗС Андрій Сибіга обійме посаду посла у Польщі.

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Дипломатка
Сергій Кислиця
Володимир Зеленський
Україна
Польща