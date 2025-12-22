Я не збираюся змінювати главу МЗС України - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Він наголосив, що вони працюють командно, спростовуючи чутки про кадрові зміни.
Деталі
Я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ України, ні сьогодні, ні завтра. На всякий випадок скажу, що і післязавтра також. Тобто, я узагальнено сказав, що ми працюємо командно
Нагадаємо
Нардеп Ярослав Железняк раніше заявляв, що у Міністерстві закордонних справ України очікуються кадрові зміни. Новим главою дипвідомства стане Сергій Кислиця, а нинішній очільник МЗС Андрій Сибіга обійме посаду посла у Польщі.