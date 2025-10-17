$41.760.01
рф збила свій літак під час нічної атаки дронів на Крим - ВМС України

Київ • УНН

 • 288 перегляди

речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом під час нічної атаки дронів. За інформацією, у Криму лунали вибухи та горить нафтобаза у Гвардійському.

рф збила свій літак під час нічної атаки дронів на Крим - ВМС України

росіяни під час нічної атаки дронів збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомив речник Військово-Морських Сил Збройних сил України (ВМС) Дмитро Плетенчук в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вже запалало в іншому місці. Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак сьогодні над Кримом. Деталі зараз збирають на території Криму

- розповів Плетенчук.

Доповнення

Телеграм-канал "Крымский ветер" заявляв, що сьогодні вночі у тимчасово окупованому Криму повідомили про атаку дронів, у різних районах лунали вибухи, горить нафтобаза у Гвардійському.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Сили оборони України завдають ударів по російським НПЗ власною зброєю. Саме вітчизняне виробництво дало змогу використовувати сили і засоби так, як це бачать в Україні.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Блогери
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Кирило Буданов
Крим