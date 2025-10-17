рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины
Киев • УНН
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом во время ночной атаки дронов. По информации, в Крыму раздавались взрывы и горит нефтебаза в Гвардейском.
россияне во время ночной атаки дронов сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил представитель Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВМС) Дмитрий Плетенчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
Детали
Сегодня уже загорелось в другом месте. Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет сегодня над Крымом. Детали сейчас собирают на территории Крыма
Дополнение
Телеграм-канал "Крымский ветер" заявлял, что сегодня ночью во временно оккупированном Крыму сообщили об атаке дронов, в разных районах раздавались взрывы, горит нефтебаза в Гвардейском.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал, что Силы обороны Украины наносят удары по российским НПЗ собственным оружием. Именно отечественное производство позволило использовать силы и средства так, как это видят в Украине.