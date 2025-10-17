рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 2508 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 13761 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 14008 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 45924 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 51974 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 39165 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 40320 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40520 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 59195 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37749 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте16 октября, 23:02 • 24087 просмотра
"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу16 октября, 23:35 • 9456 просмотра
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 11063 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 11724 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 4642 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 13761 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 59195 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 89862 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 58113 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 80974 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Кирилл Буданов
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Крым
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 44296 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 92497 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 69370 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 70749 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 75328 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Золото
Нефть марки Brent

рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом во время ночной атаки дронов. По информации, в Крыму раздавались взрывы и горит нефтебаза в Гвардейском.

рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины

россияне во время ночной атаки дронов сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил представитель Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВМС) Дмитрий Плетенчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

Сегодня уже загорелось в другом месте. Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет сегодня над Крымом. Детали сейчас собирают на территории Крыма

- рассказал Плетенчук.

Дополнение

Телеграм-канал "Крымский ветер" заявлял, что сегодня ночью во временно оккупированном Крыму сообщили об атаке дронов, в разных районах раздавались взрывы, горит нефтебаза в Гвардейском.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал, что Силы обороны Украины наносят удары по российским НПЗ собственным оружием. Именно отечественное производство позволило использовать силы и средства так, как это видят в Украине.

Анна Мурашко

Война в Украине
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Блогеры
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Кирилл Буданов
Крым