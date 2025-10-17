В окупованому Криму повідомили про атаку дронів: у різних районах лунали вибухи, горить нафтобаза у Гвардійському

У тимчасово окупованому Криму, за повідомленнями, атаковано селище Гвардійське, де горить нафтобаза та, ймовірно, склад боєприпасів. Вибухи чутно в Сімферополі та Саках, а в Євпаторії скасовано заняття в школах через відсутність електроенергії та водопостачання.