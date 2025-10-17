В окупованому Криму повідомили про атаку дронів: у різних районах лунали вибухи, горить нафтобаза у Гвардійському
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму, за повідомленнями, атаковано селище Гвардійське, де горить нафтобаза та, ймовірно, склад боєприпасів. Вибухи чутно в Сімферополі та Саках, а в Євпаторії скасовано заняття в школах через відсутність електроенергії та водопостачання.
У тимчасово окупованому Криму повідомили про атаку дронів, у різних районах лунали вибухи, горить нафтобаза у Гвардійському, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
Селище Гвардійське атакують БПЛА, горить нафтобаза, повідомляють підписники. Стрілянина та вибухи почалися близько 02.40. Також, попередньо, є влучання по складу боєприпасів
Як вказано, палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. "Заграву видно на багато кілометрів", - сказано у повідомленні.
Згодом, як зазначається, нафтобаза у Гвардійському розгорілася "яскравіше", диму стало більше.
Палаючу нафтобазу в Гвардійському, як повідомляється, видно і з Білогірського району.
Також, за повідомленням, два потужні вибухи були чутні в Сімферополі та Сімферопольському районі. "Точний час – 06.23. О 06.28 – ще два вибухи", - ідеться у повідомленні.
"Із Сімферополя видно два стовпи диму. Один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії)", - зазначає телеграм-канал
"У Саках та Новофедорівці, де аеродром, уночі теж лунали вибухи", - ідеться у повідомленні.
У пабліках, як вказано, повідомляють, що "в Євпаторії скасували заняття у школах. Батькам пишуть у шкільних чатах, щоб сьогодні дітей до школи не вели, заняття відмінено. У місті відсутня електроенергія, а також водопостачання".
Повідомляється, що у понеділок прилетіло по Сакській ТЕЦ, і після цього у Сакському районі почастішали аварійні відключення електроенергії.
