Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В окупованому Криму повідомили про атаку дронів: у різних районах лунали вибухи, горить нафтобаза у Гвардійському

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

У тимчасово окупованому Криму, за повідомленнями, атаковано селище Гвардійське, де горить нафтобаза та, ймовірно, склад боєприпасів. Вибухи чутно в Сімферополі та Саках, а в Євпаторії скасовано заняття в школах через відсутність електроенергії та водопостачання.

В окупованому Криму повідомили про атаку дронів: у різних районах лунали вибухи, горить нафтобаза у Гвардійському

У тимчасово окупованому Криму повідомили про атаку дронів, у різних районах лунали вибухи, горить нафтобаза у Гвардійському, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Селище Гвардійське атакують БПЛА, горить нафтобаза, повідомляють підписники. Стрілянина та вибухи почалися близько 02.40. Також, попередньо, є влучання по складу боєприпасів

- повідомив телеграм-канал.

Як вказано, палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. "Заграву видно на багато кілометрів", - сказано у повідомленні.

Згодом, як зазначається, нафтобаза у Гвардійському розгорілася "яскравіше", диму стало більше.

Палаючу нафтобазу в Гвардійському, як повідомляється, видно і з Білогірського району.

Також, за повідомленням, два потужні вибухи були чутні в Сімферополі та Сімферопольському районі. "Точний час – 06.23. О 06.28 – ще два вибухи", - ідеться у повідомленні.

"Із Сімферополя видно два стовпи диму. Один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії)", - зазначає телеграм-канал

"У Саках та Новофедорівці, де аеродром, уночі теж лунали вибухи", - ідеться у повідомленні.

У пабліках, як вказано, повідомляють, що "в Євпаторії скасували заняття у школах. Батькам пишуть у шкільних чатах, щоб сьогодні дітей до школи не вели, заняття відмінено. У місті відсутня електроенергія, а також водопостачання".

Повідомляється, що у понеділок прилетіло по Сакській ТЕЦ, і після цього у Сакському районі почастішали аварійні відключення електроенергії.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Євпаторія
Сімферополь
Крим