У Керчі, Феодосії, Судаку та Євпаторії відключили мобільний зв'язок та інтернет. При спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення "не зареєстровано в мережі".
У тимчасово окупованій Євпаторії ворожі військові облаштували базу на території санаторію. На об'єкті зосереджено військову техніку та боєприпаси, а узбережжя укріплено вогневими точками.
У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтопродуктів після аварії танкерів "Волгонефть". За останні дні було зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту, а нафтові плями продовжують поширюватися.
Рух "АТЕШ" виявив базу радіолокаційних систем 5Н84А та "Оборона-14" у селищі Уютне. Об'єкт забезпечує моніторинг повітряного простору над Чорним морем та координацію дій окупантів.
Партизанський рух "АТЕШ" виявив будівництво нових вогневих точок на набережній Євпаторії. Аналогічні укріплення з'являються по всьому західному узбережжі Криму.
У тимчасово окупованому Криму зафіксовано удари безпілотників у Гвардійському, Сімферопольському районі, Новофедорівці та Саках. Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Мирному, Штормовому та Євпаторії.
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони в Криму. Зібрано дані про навчання, нові укріплення та рух техніки окупантів.
Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії, повідомляє підпільний рух "АТЕШ". Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.
Мешканців Курської області, рф, евакуюють до оздоровчих закладів окупованого Криму. Українські посадовці називають це порушенням Женевської конвенції та продовженням практики зміни демографічного складу півострова.
У Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявляє про збиту ракету "Нептун", безпілотники та морські дрони.
У ніч на 26 липня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Повідомляється про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, детонацію боєприпасів та прибуття машин швидкої допомоги.
росіяни встановили численні вогневі точки вздовж пляжів в окупованому Криму, наражаючи на небезпеку цивільне населення.
Через аномально спекотну погоду та підвищене навантаження на енергосистему від кондиціонерів і холодильного обладнання в багатьох районах Криму сталися аварійні відключення електроенергії.
Рух "АТЕШ" повідомляє про постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму, незважаючи на те, що окупаційна влада заявляє про відсутність загрози української операції.
Українські військові підтвердили знищення критично важливого російського Центру космічного спостереження та зв'язку в окупованому Криму, який є життєво важливим для російських систем супутникового зв'язку та навігації.
Повідомляєть про вибухи в загарбаній Євпаторії.
На мисі Чауда в окупованому Криму сталися вибухи і пожежа, на місце виїхали машини швидкої допомоги. Місцеві кажуть, що вибухнули боєприпаси і внаслідок інциденту є постраждалі.
Окупанти в Криму готуються до можливого десанту Збройних сил України, оскільки українські партизани виявили нові російські вогневі точки та укріплення, що будуються в Євпаторії.
Російські сили протиповітряної оборони віддали наказ евакуювати сім'ї з окупованого Криму у військові містечка південного військового округу.
У тимчасово окупованому Криму знову були чутні вибухи. За повідомленнями, гучно було в Скадовську.
Сили оборони України успішно знищили один російський зенітно-ракетний комплекс С-400 в районі Джанкоя, а також два два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Українські партизани в окупованому Севастополі виявили протичовновий корабель ВМС роосії" олександрівець " і різні катери, що охороняють узбережжя міста.
Українські партизани в окупованій Євпаторії виявили російські військові вантажівки, які розвантажували ешелони з будівельними матеріалами для зведення фортифікаційних споруд на західному узбережжі Криму.
В окупованих кримських містах Євпаторія та Севастополь пролунали вибухи, що спричинило повітряну тривогу та призупинення руху громадського транспорту в Севастополі.
У тимчасово окупованій рф Євпаторії зафіксовані вибухи, а над Новофедорівкою піднімається дим.
Українські партизани повідомляють, що росіяни евакуюють військовослужбовців з Джанкой і активно відновлюють аеродроми в глибині окупованого Криму, ймовірно, в очікуванні успішних атак українських військових.
росія стверджує, що в ніч на 24 травня збила три ракети ATACMS і два безпілотники над Кримом і бєлгородською областю.
Двоє людей загинули і одна господарська будівля була пошкоджена в тимчасово окупованому рф Криму.
Вибухи пролунали у багатьох містах тимчасово окупованого рф Криму, зокрема у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.
Українські партизани зафіксували розвантаження військової техніки, зокрема БМП, танків і вагонів з боєприпасами, на товарній станції в окупованій рф Євпаторії.