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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 8610 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 8892 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31719 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162107 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139849 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142617 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136450 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136354 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196765 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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У низці міст окупованого Криму раптово зник мобільний зв'язок та інтернет - ЗМІ

У Керчі, Феодосії, Судаку та Євпаторії відключили мобільний зв'язок та інтернет. При спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення "не зареєстровано в мережі".

Війна • 5 лютого, 19:51 • 31024 перегляди

Окупанти перетворили санаторій у Євпаторії на військову базу: що там відбувається - "АТЕШ"

У тимчасово окупованій Євпаторії ворожі військові облаштували базу на території санаторію. На об'єкті зосереджено військову техніку та боєприпаси, а узбережжя укріплено вогневими точками.

Війна • 25 січня, 07:07 • 31820 перегляди

У Севастополі виявили нові нафтові плями після аварії танкерів у Керченській протоці

У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтопродуктів після аварії танкерів "Волгонефть". За останні дні було зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту, а нафтові плями продовжують поширюватися.

Суспільство • 8 січня, 10:34 • 19079 перегляди

Партизани виявили стратегічну базу радіолокації рф біля Євпаторії

Рух "АТЕШ" виявив базу радіолокаційних систем 5Н84А та "Оборона-14" у селищі Уютне. Об'єкт забезпечує моніторинг повітряного простору над Чорним морем та координацію дій окупантів.

Війна • 14 грудня, 06:27 • 22302 перегляди

Терористи облаштовують нові вогневі позиції на набережній Євпаторії - "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" виявив будівництво нових вогневих точок на набережній Євпаторії. Аналогічні укріплення з'являються по всьому західному узбережжі Криму.

Війна • 8 грудня, 06:46 • 74005 перегляди

Удари безпілотників зафіксовано в кількох районах загарбаного Криму

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано удари безпілотників у Гвардійському, Сімферопольському районі, Новофедорівці та Саках. Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Мирному, Штормовому та Євпаторії.

Війна • 7 жовтня, 19:35 • 52325 перегляди

Партизани провели розвідку російських військ на полігоні "Ангарський" у Криму - "АТЕШ"

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони в Криму. Зібрано дані про навчання, нові укріплення та рух техніки окупантів.

Війна • 28 вересня, 22:24 • 19859 перегляди

росіяни будують нові укріплення на в'їздах до окупованої Євпаторії - "АТЕШ"

Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії, повідомляє підпільний рух "АТЕШ". Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.

Війна • 25 вересня, 12:40 • 14263 перегляди

Евакуйованих жителів Курської області везуть до окупованого Криму - ЗМІ

Мешканців Курської області, рф, евакуюють до оздоровчих закладів окупованого Криму. Українські посадовці називають це порушенням Женевської конвенції та продовженням практики зміни демографічного складу півострова.

Війна • 15 серпня, 17:14 • 31039 перегляди

У Криму пролунали вибухи, окупанти кажуть про збиті БПЛА, "Нептун" і морські дрони

У Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявляє про збиту ракету "Нептун", безпілотники та морські дрони.

Війна • 9 серпня, 02:40 • 134877 перегляди

Потужні вибухи в Криму: повідомляється про пожежу на аеродромі "Саки", чути детонацію боєприпасів

У ніч на 26 липня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Повідомляється про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, детонацію боєприпасів та прибуття машин швидкої допомоги.

Війна • 26 липня, 06:03 • 25393 перегляди

Окупанти встановили велику кількість вогневих точок на пляжах у Криму - "АТЕШ"

росіяни встановили численні вогневі точки вздовж пляжів в окупованому Криму, наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Війна • 17 липня, 12:21 • 14688 перегляди

В окупованому Криму сталися аварійні відключення світла: що відомо

Через аномально спекотну погоду та підвищене навантаження на енергосистему від кондиціонерів і холодильного обладнання в багатьох районах Криму сталися аварійні відключення електроенергії.

Суспільство • 8 липня, 17:38 • 18556 перегляди

Окупанти у Криму постійно нарощують оборонні позиції уздовж узбережжя - "АТЕШ"

Рух "АТЕШ" повідомляє про постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму, незважаючи на те, що окупаційна влада заявляє про відсутність загрози української операції.

Війна • 6 липня, 11:24 • 29572 перегляди

У Міноборони підтвердили удар по Центру космічного стеження та зв’язку рф в окупованому Криму

Українські військові підтвердили знищення критично важливого російського Центру космічного спостереження та зв'язку в окупованому Криму, який є життєво важливим для російських систем супутникового зв'язку та навігації.

Війна • 28 червня, 17:28 • 32766 перегляди

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Повідомляєть про вибухи в загарбаній Євпаторії.

Війна • 23 червня, 19:26 • 86488 перегляди

Вранці в окупованому Криму лунали вибухи: на мисі Чауда трапилась пожежа

На мисі Чауда в окупованому Криму сталися вибухи і пожежа, на місце виїхали машини швидкої допомоги. Місцеві кажуть, що вибухнули боєприпаси і внаслідок інциденту є постраждалі.

Суспільство • 20 червня, 12:22 • 17521 перегляди

Окупанти у Криму готуються до висадки десанту ЗСУ - "АТЕШ"

Окупанти в Криму готуються до можливого десанту Збройних сил України, оскільки українські партизани виявили нові російські вогневі точки та укріплення, що будуються в Євпаторії.

Війна • 19 червня, 09:21 • 51471 перегляди

Військовим ППО зс рф наказали евакуювати сім'ї з Криму - партизани

Російські сили протиповітряної оборони віддали наказ евакуювати сім'ї з окупованого Криму у військові містечка південного військового округу.

Війна • 10 червня, 10:12 • 20712 перегляди

В Криму знову пролунали вибухи - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму знову були чутні вибухи. За повідомленнями, гучно було в Скадовську.

Війна • 10 червня, 10:01 • 20683 перегляди

Сили оборони уразили ворожі ЗРК С-400 та С-300 в Криму - Генштаб

Сили оборони України успішно знищили один російський зенітно-ракетний комплекс С-400 в районі Джанкоя, а також два два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Війна • 10 червня, 09:53 • 132121 перегляди

Партизани у Севастополі виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Українські партизани в окупованому Севастополі виявили протичовновий корабель ВМС роосії" олександрівець " і різні катери, що охороняють узбережжя міста.

Війна • 29 травня, 08:56 • 34685 перегляди

Партизани у Євпаторії виявили військову техніку росіян - "АТЕШ"

Українські партизани в окупованій Євпаторії виявили російські військові вантажівки, які розвантажували ешелони з будівельними матеріалами для зведення фортифікаційних споруд на західному узбережжі Криму.

Війна • 28 травня, 07:40 • 19518 перегляди

У Криму пролунали вибухи

В окупованих кримських містах Євпаторія та Севастополь пролунали вибухи, що спричинило повітряну тривогу та призупинення руху громадського транспорту в Севастополі.

Війна • 25 травня, 19:13 • 81921 перегляди

У загарбаній Євпаторії сталися вибухи

У тимчасово окупованій рф Євпаторії зафіксовані вибухи, а над Новофедорівкою піднімається дим.

Війна • 25 травня, 06:04 • 88455 перегляди

Загарбники евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму - "АТЕШ"

Українські партизани повідомляють, що росіяни евакуюють військовослужбовців з Джанкой і активно відновлюють аеродроми в глибині окупованого Криму, ймовірно, в очікуванні успішних атак українських військових.

Війна • 24 травня, 08:29 • 17608 перегляди

В росії заявили про нібито збиття вночі трьох ATACMS над Кримом

росія стверджує, що в ніч на 24 травня збила три ракети ATACMS і два безпілотники над Кримом і бєлгородською областю.

Війна • 24 травня, 07:29 • 70392 перегляди

Двоє загиблих, пошкоджено господарську будівлю в результаті обстрілу загарбаного Криму

Двоє людей загинули і одна господарська будівля була пошкоджена в тимчасово окупованому рф Криму.

Війна • 23 травня, 21:11 • 74044 перегляди

У загарбаному Криму пролунали вибухи

Вибухи пролунали у багатьох містах тимчасово окупованого рф Криму, зокрема у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Війна • 23 травня, 19:41 • 41578 перегляди

Партизани зафіксували розвантаження військової техніки в окупованій Євпаторії - "АТЕШ"

Українські партизани зафіксували розвантаження військової техніки, зокрема БМП, танків і вагонів з боєприпасами, на товарній станції в окупованій рф Євпаторії.

Війна • 23 травня, 10:44 • 18150 перегляди